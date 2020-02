Berlin (ots) - Autokonzerne haben sich einmal mehr gegen eineZweidrittel-Mehrheit der Menschen durchgesetzt - DUH ruft Bürger auf, durch ihreUnterschrift bei der Initiative "Tempolimit jetzt(https://www.duh.de/tempolimit-protest/)!" ihre Forderung für mehr Klimaschutzund gegen die besinnungslose Raserei auf den Autobahnen zum Ausdruck bringenAnlässlich der heutigen Ablehnung eines Tempolimits auf Autobahnen durch denBundesrat erneuert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ihre Forderung nach einergenerellen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h außerortsund Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in den Städten."Erneut haben die Konzernzentralen von BMW, Daimler und VW bewiesen, dass dieVerkehrspolitik in Deutschland nicht von gewählten Volksvertretern, sonderndurch die mächtigste Industrielobby Deutschlands bestimmt wird. Wir rufen alleBürgerinnen und Bürger dazu auf, sich durch ihre Unterschrift bei unserer Aktion"Tempolimit jetzt! (https://www.duh.de/tempolimit-protest/)" gegen diebesinnungslose Raserei auf unseren Autobahnen auszusprechen", so Jürgen Resch,Bundesgeschäftsführer der DUH.Nach Ansicht der DUH gibt die Bundesregierung das verbindliche Klimaschutzzielfür 2020 schulterzuckend auf und tut so als habe sie keine Instrumente, diesesdoch noch zu erreichen. "Kein anderes Instrument im Verkehrssektor hat ein sohohes und kurzfristig wirksames Klimaschutzpotential wie ein generellesTempolimit auf Autobahnen und Tempo 80 außerorts. Bis zu fünf Millionen TonnenCO2 können so eingespart werden. Dies kann sogar auf etwa acht Millionen Tonnenerhöht werden, wenn tagsüber die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf Tempo 100reduziert wird," so Resch.Ein Tempolimit hätte auch positive Effekte auf die Luftqualität. Nach denaktuell veröffentlichten Zahlen des Umweltbundesamtes wird auch über zehn Jahrenach dessen Inkrafttreten an vielen Orten der rechtsverbindliche Grenzwert fürStickstoffdioxid (NO2) überschritten. Gerade bei höheren Fahrgeschwindigkeitenwird aber das Diesel-Abgasgift in besonders hohen Mengen emittiert, da beistarken Beschleunigungen und Vollgasfahrten die meisten Diesel-Pkw dieAbgasreinigung durch Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung massivreduzieren. "Unsere Nachbarn in den Niederlanden haben mit der Einführung vonTempo 100 von 6 bis 19 Uhr auf niederländischen Autobahnen reagiert - das mussauch in Deutschland zur Reduzierung der NOx Hintergrundbelastung und desKlimaschutzes geschehen," so Resch weiter.Vergangene Woche hat die DUH die "Tempolimit-Jetzt!(https://www.duh.de/tempolimit-protest/)" Mitmach-Aktionwww.duh.de/tempolimit-jetzt als Antwort auf die Anti-Tempolimit Kampagne derCSU/AfD gestartet. Nach Ansicht der DUH setzt sich die CSU und AfD Kampagneallein für die Interessen der Automobilindustrie ein und wendet sich ganzbewusst gegen verbesserte Verkehrssicherheit sowie Klimaschutz. Mehr als 145.000Menschen sehen das anders und unterstützen die Forderungen der DUH nach einemTempolimit mit Unterschriften. Auch ein breites, von der DUH initiiertes Bündnisaus Umwelt- und Verkehrsverbänden sowie der Polizeigewerkschaft NRW forderte amMittwoch, 12.2.2020, die Übernahme der Beschlussempfehlungen zu generellenTempolimits durch den Bundesrat.Hintergrund:Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich seit über drei Jahrzehnten als Umwelt- undVerbraucherschutzverband für ein generelles Tempolimit von 120 km/h aufAutobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h ein. Keine andere Einzelmaßnahmeim Verkehrsbereich birgt ein so großes CO2-Einsparpotential, das kurzfristig undso gut wie kostenlos umsetzbar ist.Links:Zur Online-Stimmabgabe für die Aktion "Tempolimit Jetzt!":www.duh.de/tempolimit-jetztPressemitteilung des Bündnisses für ein Tempolimit vom 12.2.2020:http://l.duh.de/vwzysPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe , www.facebook.com/umwelthilfe ,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4520739OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell