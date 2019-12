Bundesrat muss beim Gebäudeenergiegesetz grundsätzliche Nachbesserung für Klimaschutz einfordern

Berlin (ots) - Bundesrat berät am 20. Dezember 2019 Regierungsentwurf desGebäudeenergiegesetzes - Bisheriger Vorschlag ist ungeeignet, um Klimaziele zuerreichen - Mindestens KfW-Effizienzhaus 40 Standard für Neubauten notwendig -Verbot neuer Ölheizungen muss ohne Schlupflöcher schon ab 2020 kommen, Verbotneuer Gasheizungen ab 2025Der Bundesrat berät am 20. Dezember 2019 den Regierungsentwurf desGebäudeenergiegesetzes (GEG). Zu dem Gesetzesentwurf liegen aus denBundesrats-Ausschüssen für Städtebau und Wohnungswesen sowie Umwelt undWirtschaft 120 Änderungsanträge vor. Der überwiegende Teil davon geht auf denUmweltausschuss zurück. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert die Länderkammerauf, den Empfehlungen des Umweltausschusses zu folgen und weitreichendeNachbesserungen des Gesetzesentwurfs für wirksamen Klimaschutz einzufordern.Dazu erklärt Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz der DUH:"Mit dem aktuellen Gesetzesentwurf zementiert die Große Koalition denklimapolitischen Stillstand im Gebäudebereich. Wird nicht nachgebessert, wirddas Klimaziel 2030 im Gebäudebereich sicher verfehlt. Wegen der langenInvestitionszyklen wackelt sogar das Ziel eines treibhausgasneutralenGebäudebestands. Für Neubauten muss der KfW-Effizienzhaus 40 Standard schonheute festgeschrieben werden, denn Neubauten, die heute saniert werden, werdenvor 2050 nicht noch einmal umfassend energetisch modernisiert. BeiVollsanierungen von Bestandsgebäuden braucht es einen Zielstandard vonKfW-Effizienzhaus 55. Notwendig ist zudem ein Verbot neuer Ölheizungen ab 2020und ohne Schlupflöcher. Neue Gasheizungen dürfen nur noch bis spätestens 2025eingebaut werden. Der Bundesrat muss die Änderungsanträge der Ausschüssebeschließen und damit den Takt für den weiteren parlamentarischenGesetzesprozess im neuen Jahr vorgeben. Im Jahr 2020 muss dasGebäudeenergiegesetz grundsätzlich nachgebessert werden, ansonsten ist es fürden Klimaschutz eine schmerzhafte Nullnummer."Hintergrund:35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent derTreibhausgasemissionen fallen im Gebäudebereich an. Bis 2030 müssen dieCO2-Emissionen im Gebäudesektor gemäß Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierungvon 119 Millionen Tonnen (Stand 2014) auf 70 bis 72 Millionen Tonnen sinken.Damit müssen noch 50 Millionen Tonnen CO2 in Gebäuden eingespart werden. Das vomBundeskabinett verabschiedete Gebäudeenergiegesetz leistet keinen nennenswertenBeitrag für die notwendigen CO2-Reduktionen. Die energetischen Anforderungen derEnEV-2016 werden unverändert fortgeschrieben und sollen erst 2023 überprüftwerden. Das Einbauverbot von Ölheizungen ab 2026 kommt zu spät ist aufgrundzahlreicher Ausnahmen faktisch unwirksam.Links:Sofortprogramm Klimaschutz im Gebäudesektor: http://l.duh.de/9ym75Pressekontakt:Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe ,www.facebook.com/umwelthilfe , www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4472767OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell