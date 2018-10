Bundesprogramm zieht Bilanz: Bundesweit setzen sich mehr als 100 Bündnisse für geflüchtete Kinder und ihre Familien ein

Berlin (ots) - Nach drei Jahren Programmlaufzeit zieht dasBundesprogramm "Willkommen bei Freunden - Bündnisse für jungeFlüchtlinge" Bilanz: Mehr als 15.500 Mitarbeitende aus öffentlichenVerwaltungen und ehrenamtlichen Initiativen hat das Programm erreichtund über 200 Kommunen bundesweit durch die Angebote unterstützt. Dasgemeinsame Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftungstartete im Mai 2015 mit dem Ziel, Kommunen bei der Integrationgeflüchteter Kinder und Jugendlicher durch Fachwissen und Vernetzungzu helfen. So setzen sich bundesweit mittlerweile über 100 Bündnisse,bestehend aus mindestens drei lokalen Akteuren, dafür ein, dieSituation geflüchteter Kinder und Jugendlicher zu stärken.Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey: "Damit Integrationgelingt, braucht es viele, die mithelfen. Aber vor allem braucht esMenschen, die zusammenhalten, weil sie Freunde sind. Genau dasfördern wir mit dem Bundesprogramm "Willkommen bei Freunden -Bündnisse für junge Flüchtlinge". Ich kann nur allen Dank sagen, dievor Ort im Hauptamt und im Ehrenamt, Menschen beim Ankommen und Fußfassen geholfen haben."Auf einer Tagung in der Berliner Kalkscheune hat sich das Programmzusammen mit Frau Parlamentarischer Staatssekretärin Caren Marks,MdB, des BMFSFJ und 300 Teilnehmenden zu den Ergebnissen undErfahrungen ausgetauscht. Caren Marks: "Das Programm ist ein vollerErfolg, dafür haben viele Menschen im ganzen Land gearbeitet undbewiesen, dass die Kombination von Haupt- und Ehrenamt dafür einwesentlicher Faktor ist."Fotomaterial: www.willkommen-bei-freunden.de/presse/Über das Programm:Damit die Wege von nun an leichter werden - für geflohene Kinderund Jugendliche sowie die aufnehmenden Kommunen - hat die DeutscheKinder- und Jugendstiftung zusammen mit dem Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend das Programm "Willkommen beiFreunden - Bündnisse für junge Flüchtlinge" ins Leben gerufen. Zielist es, vor Ort Bündnisse aus engagierten Menschen derKommunalverwaltung, freien Trägern und der Zivilgesellschaft zustärken und neue zu etablieren. www.willkommen-bei-freunden.dePressekontakt:Deutsche Kinder- und JugendstiftungClaudia ErdmannTempelhofer Ufer 11, 10963 BerlinE-Mail: claudia.erdmann@dkjs.deTelefon: 030 / 25 76 76-79Original-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuell