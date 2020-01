Bundespressekonferenz der biha / Qualität der Hörsystemversorgung bleibt hoch (FOTO)

Berlin (ots) - Die Qualität der Hörsystemversorgung in Deutschland ist sehrhoch. Dazu sprachen bei der Pressekonferenz der Bundesinnung der Hörakustiker(biha) am 21. Januar 2020 im Haus der Bundespressekonferenz, Marianne Frickel,Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, Carla Meyerhoff-Grienberger,Referatsleiterin Hilfsmittel beim GKV-Spitzenverband, Roland Engehausen,Vorstand der IKK Südwest, sowie Ingo Kedziora, gesetzlich versicherterHörsystemträger.Carla Meyerhoff-Grienberger berichtete als Referatsleiterin Hilfsmittel beimGKV-Spitzenverband über die größte bundesweite Versichertenbefragung zurHörsystemversorgung durch die gesetzlichen Krankenkassen, deren Ergebnisse imSommer 2019 veröffentlicht wurden.Die repräsentative Befragung zeigte, dass 86 Prozent der Befragten mit ihrerHörhilfenversorgung und 81 Prozent mit ihrem neuen Hörgerät zufrieden bis sehrzufrieden sind. "Die umfassenden gesetzlichen Regelungen, wie etwa dasHilfsmittelverzeichnis als Regulierungsinstrument oder dasPräqualifizierungsverfahren, sind ebenso verantwortlich für die hoheVersorgungsqualität in Deutschland wie das sehr gute Ausbildungsniveau derHörakustiker", so Meyerhoff-Grienberger.IKK Südwest-Vorstand Roland Engehausen verantwortete bereits 2017 eine ersteVersichertenbefragung, die zu ähnlichen Ergebnissen wie die aktuelleGKV-Befragung kam. Engehausen sieht für die Hörakustik große Chancen im Bereichder Digitalisierung und Telematik. Dabei spielt die Konnektivität von Hörgerätenmit digitalen Gesundheitsangeboten aus seiner Sicht eine große Rolle. Bei derDigitalisierung könnte den Hörakustikern eine Vorreiterrolle zukommen, daHörsysteme schon lange digital seien: "Gerade das persönliche Beratungsgesprächist auch in digitalen Zeiten das Maß der Dinge."Er deutete zudem mögliche zukünftige Projekte mit dem Hörakustik-Handwerk imBereich der Digitalisierung - in Abstimmung mit der biha - an.biha-Präsidentin Marianne Frickel stellte klar, dass letztlich allein derVersorgte beurteilen kann, ob er zufrieden ist. "Wenn jemand lange Zeit schlechtgehört hat, bedarf es einer entsprechenden ständigen Feinanpassung durch denHörakustiker." Diese Leistung des Hörakustikers ist maßgeblich für dieZufriedenheit eines Betroffenen. "Der Prozess, den wir gemeinsam mit demSchwerhörigen gehen, dauert bisweilen länger und erfordert viel Geduld von allenSeiten", erklärte Frickel.Die Versichertenbefragung habe deutlich gezeigt, dass die Versicherten mit ihrerindividuellen Versorgung durch den Hörakustiker zufrieden sind, unabhängigdavon, ob sie sich für eine Versorgung mit oder ohne private Zuzahlungentschieden haben.Der langjährige Hörsystemträger und gesetzlich Versicherte aus Berlin, IngoKedziora, beschrieb authentisch seine Erfahrungen auf dem Weg zum Hörsystem. Erlobte dabei die Dienstleistungsbereitschaft und individuelle Versorgung durchden Hörakustiker: "Gesprächssituationen sind für mich wieder völlig entspannt,weil ich weiß: ich höre - auch das Richtige." Die Versorgung mit seinenHörsystemen gab ihm Lebensqualität zurück. Der selbstständige Ingenieur zeigtesich zudem fasziniert von den zahlreichen Möglichkeiten, die moderne Hörsystemeheute schon bieten. Besonders im privaten Bereich seien diese für ihn besonderswertvoll.Auf die Frage, was der Gesetzgeber machen kann, um die Versorgungsqualität aufdiesem hohen Stand zu sichern, antwortete Meyerhoff-Grienberger: "Wir habenbereits jetzt schon viele Regelungen, die sinnvoll aufeinander aufgebaut sindund auch die Versichertenrechte stärken." Insbesondere durch das Heil- undHilfsmittel-Gesetz wurden viele qualitätssichernde Maßnahmen eingeführt. "Wirsind auf einem guten Weg", so Meyerhoff-Grienberger.Frickel fasste zusammen: "Die umfassende und individuelle Beratung istmaßgeblich für eine sehr gute Hörsystemversorgung und Teil des großenDienstleistungsanteils." Für alle ist die Zufriedenheit des Versicherten derMaßstab für eine hohe Versorgungsqualität. Diese in Deutschland zu sichern undauszubauen, ist gemeinsames Interesse.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit über 6.700 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 MillionenMenschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen derHörakustiker in Deutschland.Die Versorgungsqualität im Bereich von Hörsystemen ist in Deutschland sehr gut,das bestätigt die größte jemals von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)durchgeführte Versichertenbefragung zur Hörsystemversorgung in Deutschland. Rund90 Prozent der Versicherten gaben an "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit derindividuellen Versorgungssituation zu sein. Dabei spielte es keine Rolle, ob derVersicherte eine mehrkostenfreie Versorgung gewählt oder für ein Mehr anKomfort, Ästhetik oder Bequemlichkeit eine private Zuzahlung geleistet hat.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisiert er - wenn der gesetzlicheAnspruch besteht - die Kostenübernahme durch die gesetzlichenKrankenversicherungen und steht für Wartung und Reparaturen der Hörsysteme biszu einem gewissen Grad zur Verfügung. Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz undspeziellem technischen Zubehör. 