Köln (ots) - PENNY ist für seine Naturgut Bio-Helden und diejüngste Kampagne zum Mindesthaltbarkeitsdatum "Kostbares Retten"gestern (03.04.) von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöcknerim Rahmen einer Gala in Berlin mit dem "Zu gut für die Tonne!"Bundespreis 2019 ausgezeichnet worden."Wir sind stolz darauf, dass wir diesen bedeutenden Preis gewinnenkonnten. Unser Respekt gilt allen Nominierten und Gewinnerngleichermaßen. PENNY engagiert sich seit Jahren intensiv gegen dieVernichtung von Lebensmitteln. Mittlerweile verkaufen wir imJahresdurchschnitt rund 99 Prozent unserer Lebensmittel. Die beidenausgezeichneten Kampagnen zeigen, wie aktiv wir sind im Kampf gegendie Verschwendung von Lebensmitteln", sagt Stefan Magel, COO PENNYund Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group."Kostbares retten" stellt MHD in den MittelpunktZum Auftakt der MHD-Kampagne "Kostbares retten" im Februar diesesJahres in Berlin brachte PENNY eine Milch-Sonder-Edition heraus. DieMilchverpackungen der PENNY-Eigenmarke wer-den seitdem deutlich mitdem Hinweis versehen, dass Milch womöglich auch nach Ablauf desMindesthaltbarkeitsdatums verzehrt werden kann. PENNY-Eigenmarken wieJoghurt, Sahne und Butter werden mit dem Hinweis "Kostbares retten"gekennzeichnet, welcher in direkter Nähe zum Mindesthaltbarkeitsdatumaufgedruckt ist. Darüber hinaus versieht PENNY Produkte mit kurzerHaltbarkeit im Markt mit einem Rabattsticker "Kostbares retten".Verbraucher erhalten beim Kauf von Waren mit kurzer Haltbarkeit einenPreisnachlass von 30 Prozent. In den PENNY-Filialen wird zudem mitDeckenhängern, Regalstoppern und auf Plakaten für die Kampagnegeworben.Naturgut Bio-Helden"Seit 2016 bieten wir unseren Kunden mit den Naturgut Bio-HeldenBio-Obst und -Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern. Die verkauftenMengen steigen pro Jahr um rund sechs Prozent. Das zeigt, dass unsunsere Kunden darin unterstützen, dass Lebensmittel auf den Tellerund nicht in die Mülltonne gehören. Doch auch die Erzeugerprofitieren dauerhaft von dem Konzept. Sie können mehr Bio-Obst und-Gemüse zu angemessenen Preisen vermarkten. Gleichzeitig sinkt derSortieraufwand", erklärt Patricia Brunn, PENNY-BereichsleiterinUltrafrische - Obst, Gemüse, Blumen.PENNY vermarktet seit drei Jahren bundesweit in allen 2.180Märkten mit großem Erfolg die Naturgut Bio-Helden. Dabei handelt essich um Obst und Gemüse, das äußerlich nicht immer makellos ist. Diekleinen Schönheitsfehler beeinträchtigen aber weder die Haltbarkeitnoch den Geschmack. Die Naturgut Bio-Helden haben höchsteBio-Qualität. Wegen der wachsenden Nachfrage hat PENNY die Anzahl derBio-Helden bereits von 13 Artikeln auf bis zu 20 (inklusiveregionaler und saisonaler Artikel) erhöht.Seit 2007 Kooperation mit den TafelnWare, die trotz aller Bemühungen nicht verkauft wird, gibt PENNYseit 2007 kostenlos an die bundesweit 900 lokalen Tafeln ab. Zudemarbeitet PENNY mit modernen Prognose- und Bestellsystemen und hatProzesse wie den Transport von Lebensmitteln optimiert, damit sowenig wie möglich Lebensmittel vernichtet werden müssen. ImJahresdurchschnitt verkauft PENNY rund 99 Prozent seines Angebotes.PENNY ist zudem Mitglied des EU-Forschungsprojektes "Refresh". ImRahmen eines Pilotprojektes nahmen knapp 900 PENNY-Auszubildende aneiner Fortbildung zum Thema Lebensmittelverschwendung teil.Anschließend entwickelten die Auszubildenden bei einem WettbewerbIdeen gegen Lebensmittelverschwendung.Bundespreis Zu gut für die Tonne 2019117 Vereine, Initiativen, Unternehmen, Bildungsträger undPrivatpersonen hatten dieses Jahr Beiträge eingereicht. Die Juryunter Vorsitz von Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe,nominierte davon 18 Projekte. Der Preis wird in den KategorienHandel, Gastronomie, Produktion und Landwirtschaft, Gesellschaft undBildung sowie - erstmals in diesem Jahr - in der KategorieDigitalisierung verliehen. Je Kategorie erhält ein Projekt denBundespreis. Hinzukommen drei Förderpreise. Gestiftet wird derBundespreis seit 2016 vom Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaft, das sich seit 2012 mit zahlreichen Initiativen,Projekten, Aktionsgruppen und Forschungsprojekten gegen dieVerschwendung von Lebensmitteln engagiert. Schätzungen zufolge landenallein in Deutschland pro Jahr rund elf Millionen Tonnen Lebensmittelgrundlos im Müll.PENNY erzielte 2018 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialenund mehr als 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 MilliardenEuro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell