Bundespräsident verleiht Zukunftspreis an Roboter-Experte Sami Haddadin / Ausgezeichneter Wissenschaftler im Interview mit Porsche Consulting (FOTO)

Stuttgart (ots) -Roboter-Experte Professor Dr. Sami Haddadin (37) wurde am 29.November 2017 in Berlin mit dem Deutschen Zukunftspreis für Technikund Innovation ausgezeichnet. Gestiftet und verliehen wurde der mit250.000 Euro dotierte Preis von Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier. Haddadin, Wissenschaftler an der Leibniz UniversitätHannover, gilt als führend bei der Entwicklung und Realisation vonRobotern, die dem Menschen assistieren können.Im Exklusiv-Interview mit der Managementberatung PorscheConsulting sagte Haddadin: "Wir verfügen jetzt erstmalig über dieTechnologie, die eine sichere und feinfühlige Kooperation undInteraktion zwischen Mensch und Roboter möglich macht. Zu dieserTechnologie gehören Echtzeit-3D-Bildverarbeitung zur Umwelt- undPersonenerkennung sowie lernende Spracherkennung. IntelligenteVerfahren erlauben synchronisierte und koordinierte Bewegungenmehrerer Akteure. Durch hochsensible Roboter ließe sich die immergrößer werdende Lücke schließen, die in der medizinischen Behandlungund in der Pflege entsteht. Durch den demografischen Wandel und diesteigende Lebenserwartung wächst die Zahl der Patienten wesentlichstärker als das verfügbare Fachpersonal. Durch die maschinelleUnterstützung und Entlastung von Pflegekräften bei zeit- undkraftaufwändigen Tätigkeiten könnte sich das Personal wieder stärkerden pflegebedürftigen Menschen widmen."Eine Studie von Porsche Consulting ergab, dass viele Menschen inDeutschland einer Behandlung oder Betreuung durch Roboteraufgeschlossen gegenüberstehen: Drei von vier Bürgern in Deutschlandhaben nichts dagegen, wenn bei einer Operation im Krankenhaus"Kollege Roboter" statt eines Chirurgen das Skalpell führen würde.Unter den Befragten knüpfen 41 Prozent ihr "Ja" an die Bedingung,dass der Robotereinsatz weniger risikoreich wäre als die Behandlungdurch einen Arzt. Ähnlich positiv äußerten sich die Befragten, wennes um die Betreuung im Alter geht: Aus dem Bett heben, Medikamentegeben, Speisen und Getränke reichen - typische Tätigkeiten vonPflegekräften könnten schon bald auch von computergesteuertenRobotern erledigt werden. 56 Prozent der Befragten würden sich voneiner Maschine pflegen lassen. Porsche Consulting untersuchte imRahmen der Studie auch die Gründe für eine solche Entscheidung: DerMangel an qualifiziertem Pflegepersonal führt bei 37 Prozent zurBereitschaft, einen Pflegeroboter zu akzeptieren. Und 36 Prozentwürden den Roboter akzeptieren, wenn sie dadurch zu Hause wohnenbleiben und einen Umzug in ein Heim verhindern könnten.