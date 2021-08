Bundespräsident ruft zur Wahl auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger zur Beteiligung an den bevorstehenden Wahlen zum Deutschen Bundestag am 26. September aufgerufen. "Wahlen sind kein Spiel", sagte er am Dienstag in einem über seine Social-Media-Kanäle verbreiteten Video. "Es geht um so vieles - es geht um die Zukunft unseres Landes. Jede Stimme zählt."

Jeder entscheide, wie es in Deutschland weitergehe. "Gehen Sie wählen", so Steinmeier. Bei seinem Aufruf unterstützen den Bundespräsidenten der Fußballspieler Toni Kroos, die Schauspielerin Sibel Kekilli, der Moderator Johannes B. Kerner und der Sänger Lukas Rieger.

Foto: über dts Nachrichtenagentur