Bundespräsident in Yad Vashem Ein Bekenntnis, das beschämen muss Sigrun Müller-Gerbes

Bielefeld (ots) - Nein, er könne angesichts von Hass und Hetze leider nichtsagen, Deutschland habe für immer aus der Geschichte gelernt: Das Bekenntnis,das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem ablegt, muss uns alletief beschämen. Denn unser Staatsoberhaupt hat ja recht: Dieses Land wird demeigenen Anspruch des "Nie wieder" und des "Wehret den Anfängen" längst nichtmehr gerecht. Jüdische Gemeinden raten ihren Mitgliedern, auf das Tragen derKippa zu verzichten; Synagogen sind verrammelt, um mörderische Täter wie den inHalle aufzuhalten; in Gedenkstätten wie Buchenwald treten Neonazis immer frecherauf; kommunale Amtsträger denken über Selbstbewaffnung nach oder geben ihr Amtgleich ganz auf, weil sie sich und ihre Familien vom rechten Mob bedroht fühlen.Und auch das aktuelle Verbot der Neonazi-Kampftruppe "Combat 18" ist weniger einZeichen der wehrhaften Demokratie als eines des viel zu zögerlichen staatlichenHandelns: Die potenziellen Rechtsterroristen hatten Monate Zeit, um sich auf dasVerbot vorzubereiten und Beweise zur Seite zu schaffen. Selbst die AfD, derenrassistische Agenda in den vergangenen Jahren viel dazu beigetragen hat, dassdas in Deutschland einst nicht Sagbare plötzlich wieder lauthals herausgebrülltwird, hatte zuletzt ein Verbot der bewaffneten Truppe gefordert. All dasbedeutet nicht, dass sich Deutschland auf dem direkten Weg in eine neue Diktaturbefindet. Die Zivilgesellschaft heute ist sehr viel stärker und demokratischerals zu Zeiten Weimars. Wenn 230 Neonazis in Bielefeld marschieren, dann stehen14.000 Bürger dagegen. Aber, und auch damit hat der Bundespräsident recht: Esist dasselbe Böse, das uns in den menschenverachtenden Angriffen heutzutagebegegnet. Wir alle müssen uns ihm entgegenstellen, damit das Versprechen, dasSteinmeier in Yad Vashem gegeben hat, eingelöst wird: Deutschland werde weiterden Antisemitismus bekämpfen, dem Gift des Nationalismus trotzen, solidarisch zuIsrael stehen. Dass Steinmeier dieses Versprechen abgegeben und zugleich nichtverschwiegen hat, wie es um die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland steht,macht seinen Auftritt so eindrucksvoll. Er hätte es dabei belassen können, diedeutsche Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen. Aber er hat deutlichgemacht, dass es um die Verantwortung für die Gegenwart geht. Und dass wir allesie tragen.