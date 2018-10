Bundespräsident Steinmeier übergibt Sonntag Deutschen Umweltpreis der DBU in Erfurt / Festakt um 11 Uhr für Meeresbiologin Boetius und interdisziplinäres Abwasser-Expertenteam aus Leipzig

Erfurt (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichtam Sonntag in Erfurt den 26. Deutschen Umweltpreis der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU). Die mit 500.000 Euro höchstdotierteunabhängige Umweltauszeichnung Europas teilen sich 2018 dieMeeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius (51, Alfred-Wegener-InstitutHelmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven) undein interdisziplinäres Abwasser-Expertenteam aus Leipzig. Die DBUbetont damit die Bedeutung der Meere für Klima, Lebensvielfalt undNahrungsversorgung und warnt vor Klimawandel, Umweltverschmutzung undÜberfischung. "Gleichzeitig soll auch der weiteren Forderung derVereinten Nationen Nachdruck verliehen werden, bis 2030 für dieWeltbevölkerung sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen und eineangemessene Sanitärversorgung für alle und damit deutlich bessereLebensbedingungen zu gewährleisten", betonte der Generalsekretär derDBU, Alexander Bonde.Feierlicher Festakt mit 1.200 GästenZu dem feierlichen Festakt am Sonntag in der Messe Erfurt, inderen Mittelpunkt die Preisverleihung durch den Bundespräsidenten undseine Rede stehen werden, werden rund 1.200 geladene Gäste erwartet.Darunter sind der Physik-Nobelpreisträger Prof. Dr. Georg Bednorz,der jordanische Botschafter Basheer Zoubi, der ParlamentarischeStaatssekretär des jordanischen Wasserministeriums, Ali Subah,Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund und der frühereDBU-Umweltpreisträger und Bundesminister a.D. Prof. Dr. Klaus Töpfer.Durch die Veranstaltung führt TV-Moderatorin Judith Rakers(Norddeutscher Rundfunk). Musikalisch wird das Quartett GlasBlasSingdie Preisverleihung begleiten. Ob aus Glas oder Plastik, klein odergroß, in jedem Fall ungewöhnlich: Die vier musizieren allein mithilfevon unterschiedlichen Flaschen, die mit Wasser gefüllt sind.Vielfältige Bedeutung von Wasser als Lebensgrundlage unterstrichenDie Leistungen der Umweltpreisträger spiegelten die vielfältigeBedeutung von Wasser als Lebensgrundlage wider, begründete Bonde dieKriterien für die Auswahl der Preisträger 2018. "Das LeipzigerExperten-Team hat mit seiner Pionierarbeit in der Abwasserbehandlungin Jordanien - einem der drei wasserärmsten Länder der Erde - einenwichtigen Beitrag geleistet, dass mehr Menschen Zugang zu sauberemTrinkwasser und sanitären Anlagen bekommen." Dafür werden Prof. Dr.Roland A. Müller (55), Dr. Manfred van Afferden (57), Dr. Mi-Yong Lee(47, alle Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Department "Umwelt-und Biotechnologisches Zentrum") und Dipl.-Ing. Wolf-MichaelHirschfeld (70), Initiator des Bildungs- und Demonstrationszentrumsfür dezentrale Abwasserbehandlung (BDZ), nun ausgezeichnet.Boetius: "Menschliches Handeln wirkt bis in die entferntestenErdwinkel."Zur Auszeichnung von Meeresbiologin Boetius betonte Bonde: "Ihrewissenschaftlichen Leistungen in der Tiefsee- und Polarforschung sindganz entscheidend für das Verständnis des weltweiten Klimageschehensund der Lebensvielfalt. Auf Basis ihrer Forschungsergebnisse machtsie deutlich, dass sich menschliches Handeln wie Treibhausgasausstoß,Überfischung, Wasserverschmutzung bis in die unzugänglichsten Winkelder Erde auswirkt." Gleichzeitig habe sie eine außerordentlicheBegabung, fachübergreifend zu denken und die gesellschaftlicheBedeutung ihrer Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeitverständlich darzustellen.Zum Einstimmen: Preisträger-Portraits schon Freitagabend auf 3satDie gesamte Veranstaltung kann über einen Live-Stream zwischen 11und 12.30 Uhr auf www.dbu.de/live oder www.nano.de verfolgt werden.Die DBU und die Preisträger werden zudem in einer "spezial"-Ausgabedes Wissenschaftsmagazins "nano" bereits am Freitagabend um 18.30 Uhrauf 3sat porträtiert.Symposium zu Klimaverhandlungen in Katowice am VortagBegleitend zum Festakt findet am Veranstaltungsort auch diesesJahr wieder ein Symposium am Vortag der Umweltpreisverleihung statt.Zum Thema "Klimakonferenz in Katowice - Wie erreichen wir dieKlimaziele?" diskutieren die Umweltpreisträger des vergangenenJahres, Johannes Oswald (Oswald Elektromotoren) und Prof. Dr. HubertWeiger (Bund für Umwelt und Naturschutz), gemeinsam mit Vertreternaus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, wie das Klimaabkommen vonParis konkret umgesetzt werden könne. Geleitet wird das Symposium von"nano"-Moderator Gregor Steinbrenner. Es kann ebenfalls über einenLive-Stream zwischen 13.30 und 16 Uhr auf www.dbu.de/live verfolgtwerden.Höchstdotierter Umweltpreis EuropasMit dem Deutschen Umweltpreis der DBU - dem unabhängigen, mit500.000 Euro höchstdotierten Umweltpreis Europas - werden Leistungenvon Personen ausgezeichnet, die vorbildlich zum Schutz und Erhalt derUmwelt beigetragen haben oder in Zukunft zu einer deutlichenUmweltentlastung beitragen werden. Es können Projekte, Maßnahmen oderLebensleistungen prämiert werden. Kandidaten für den DeutschenUmweltpreis werden der DBU vorgeschlagen. Berechtigt dazu sindWirtschaftsverbände, Forschungseinrichtungen, Branchenverbände undGewerkschaften, das Handwerk, Umwelt- und Naturschutzverbände,wissenschaftliche Vereinigungen, Medien und Kirchen. Selbstvorschlägesind nicht möglich. Eine vom DBU-Kuratorium ernannte Jury, besetztmit unabhängigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik undgesellschaftlichen Gruppen, empfiehlt dem DBU-Kuratorium diePreisträger für das jeweilige Jahr. Das DBU-Kuratorium fällt dieEntscheidung.Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten um Verständnis dafür, dassaus Sicherheitsgründen eine Akkreditierung bis 25. Oktober, 18 Uhr,zwingend nötig ist. Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich den Linkhttps://www.dbu.de/2448.html. Ein Einlass nur mit Presseausweis oderBundespresseakkreditierung ist nicht möglich! Wir möchten Sie auchdarauf hinweisen, am Einlass Ihren Personalausweis bereitzuhalten.Wir empfehlen dringend, vorsorglich auch mögliche Vertreterinnen undVertreter termingerecht anzumelden. Bitte denken Sie daran, dass auchBegleitpersonen (Kamera, Ton etc.) angemeldet werden müssen.Die Pressestelle der DBU erreichen Sie Sonntag, 28. Oktober, unter0171/3812888 sowie per E-Mail unter presse@dbu.de.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannJulie MilchGesa WannickKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-5210171|3812888Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell