Bundespräsident Steinmeier kondoliert nach Tod von Erhard Eppler

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Witwe von Erhard Eppler kondoliert. "Mit Erhard Eppler verliert unser Land einen großen Sozialdemokraten und einen wichtigen Vordenker der Gesellschafts-, Umwelt- und Friedenspolitik. Ihrem Mann war die Fähigkeit gegeben, politische Zusammenhänge zu erklären und über den Tag hinaus zu denken", schreibt Steinmeier am Samstag.

"Er verfügte über ein hohes Verständnis von politischer Moral, das sich aus seinem christlichen Glauben speiste und stets Richtschnur seines Handelns war." Als leidenschaftlicher Redner habe Eppler mit vielen engagierten und pointierten Wortmeldungen zur guten politischen Kultur beigetragen, so der Bundespräsident weiter. "Sein besonderes Augenmerk galt immer dem richtigen Maß zwischen staatlicher Macht und persönlicher Freiheit. Zeit seines Lebens stand Erhard Eppler für den Frieden und für Entspannung zwischen den beiden deutschen Staaten im Kalten Krieg", so Steinmeier. "Der Frieden im Umgang des Menschen mit Natur und Schöpfung war ihm stets ein Herzensanliegen. Er setzte sich mit ganzer Kraft für die Stabilität demokratischer Staatlichkeit ein und gegen die Privatisierung der Gewalt im Bürgerkrieg", so der Bundespräsident. "Er war ein großer Denker und wunderbarer Lehrer. In großer Dankbarkeit und Hochachtung erinnere ich mich an die Begegnungen mit Ihrem Mann, die in mir einen tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Wir werden Erhard Eppler nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren", so Steinmeier weiter.

