Bundespräsident Steinmeier fordert glaubwürdigen Spitzensport

Frankfurt am Main (ots) - Bundespräsident beim Forum "Werte desSports" anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Deutschen Sporthilfe- Leitbild für Sportpersönlichkeiten in der "Hall of Fame desdeutschen Sports" definiertBundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gefordert, die Wertedes Sports auch in Zeiten globaler Doping- und Korruptionsskandale zuverteidigen: "Wir müssen uns auf den Weg machen, Verbündete suchenund den Mut finden, neu anzufangen", sagte Steinmeier beim Forum"Werte des Sports" anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der DeutschenSporthilfe in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom inBerlin."Wir müssen es schaffen, dass die Menschen auch Großereignisse wiedie Olympischen Spiele nicht nur akzeptieren, sondern wieder wollen",sagte Steinmeier, Schirmherr der Deutschen Sporthilfe. "Wir brauchentransparente Sportorganisationen, Sponsoren, die sich anschließen unddie Anti-Doping-Bewegung stärken. Ich habe den größten Respekt vorall den Sportlern, die trotz Leistungsdruck nicht dopen. Sie sindunsere Helden und Vorbilder."Steinmeier betonte die Bedeutung des Sports für die moderneGesellschaft. "Die Idee des Sports als sozial verbindendes Element,als Ort der Integration von Menschen verschiedener Herkunft ist unswichtig und wertvoll geworden", sagte der Bundespräsident. In einerzunehmend von Wahrnehmungsblasen geprägten Welt sei Sport "einBezugspunkt, der für Menschen aller Schichten und Generationen derGesellschaft gemeinsames Erleben sein kann." Diesen gelte es zubewahren. "Die Deutsche Sporthilfe ist uns dabei ein Vorbild undAnsporn", sagte Steinmeier.Die Arbeit der Stiftung lobte der Bundespräsident als wichtigenBestandteil einer "modernen Idee" des Sports. "Die Sporthilfe ist ausunserer Sportlandschaft nicht mehr wegzudenken", sagte er. "Sie hilftuns, die Wege in den Spitzensport zu öffnen und das nicht nur ausZuschauerperspektive, sondern aktiv auf dem Platz, auf der Bahn, imund auf dem Wasser." Der Bundespräsident hatte im April wie seineVorgänger die Schirmherrschaft für die Stiftung Deutsche Sporthilfeübernommen.Auf der Grundlage einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit demThema "Werte des Sports" wurde bei der Veranstaltung in Berlin auchüber die Ausrichtung der 2006 ins Leben gerufenen "Hall of Fame desdeutschen Sports" diskutiert. Prof. Dr. Gunter Gebauer,Sportphilosoph der FU Berlin, forderte in einem Impulsvortrag, dassMitglieder der "Hall of Fame" sich durch "modellhaftes Verhalten"auszeichnen sollten.Die drei Träger der "Hall of Fame" - die Deutsche Sporthilfe, derDeutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband DeutscherSportjournalisten (VDS) - hatten sich im Vorfeld auf ein Leitbild fürSportlerpersönlichkeiten verständigt, die für eine Aufnahme in dieRuhmeshalle in Frage kommen können.Leitbild Sportpersönlichkeit "Hall of Fame"- Herausragende sportliche Leistungen und Erfolge bzw.herausragendes Engagement im Sport- Vorbildwirkung als Persönlichkeit- Klare Haltung zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung- Klare Haltung zum Fairplay, gegen Sportbetrug und Doping- Klare Haltung zur eigenen Vergangenheit- Reflektion zu in der Vergangenheit gemachtenVerfehlungen/Entscheidungen (Geheimdiensttätigkeit, Doping,etc.)- Besondere Biografien in Folge von Unterdrückung, politischerVerfolgung oder persönlicher Schicksalsschläge im Rahmen derAusübung der Tätigkeit im SportEntlang dieses Leitbildes, "das zwar außergewöhnlicheErrungenschaften im und um den Sport, explizit aber keine makellosenund unfehlbaren Helden beschreibt", wolle man künftig dieEntscheidungen über die Aufnahme von neuen Mitgliedern in die "Hallof Fame" ausrichten, sagte der Vorstandsvorsitzende der DeutschenSporthilfe, Michael Ilgner: "Die heutige Veranstaltung hat dafürwichtigen Input geliefert." Die "Hall of Fame" ist eine Initiativeder Deutschen Sporthilfe, begleitet von adidas. Aktuell umfasst sie109 Mitglieder.Das Forum in Berlin bildete den Abschluss des Jubiläumsjahres derDeutschen Sporthilfe. Im 50. Jahr ihres Bestehens weist diegemeinnützige Stiftung einen Rekord-Förderetat von 14,5 MillionenEuro, mit dem sie aktuell rund 4000 Athletinnen und Athleten in über50 Sportarten unterstützt.Hinweis an die Redaktionen: Video- und Audio-Angebot für TV, Radiound Online: Von der Veranstaltung in Berlin bieten wir Video-Materialan, das rechtefrei und kostenlos genutzt werden kann:- die Highlights der Rede des Bundespräsidenten- die Rede des Bundespräsidenten in voller Länge- eine sendefertig geschnittenen und vertonten Video-BeitragDie Beiträge stehen www.sportvideo.de zum Download bereit sowie indiesem Dropbox-Ordner: http://bit.ly/2B60FHkWeiteres Video-Rohmaterial stellen wir Ihnen auf Nachfrage gernezur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf direkt an TimonSaatmann von TeamOn. Tel.: +49 176 31361539Fotomaterial steht unter Verwendung des Foto-Credits "DeutscheSporthilfe/picture alliance" zum Download auf der Homepage derDeutschen Sporthilfe bereit: http://bit.ly/2zwymFiNationale Förderer" sind Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz,Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post. Sie unterstützendie Stiftung Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnenund Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung inherausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto-Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel.: 069-67803 - 500Fax: 069-67803 - 599E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell