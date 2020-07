Bundespräsident Steinmeier besucht Drägerwerk in Lübeck

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

LÜBECK (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender werden am Donnerstag im Lübecker Drägerwerk erwartet.



Nach Angaben des Unternehmens wollen sie sich ein Bild von der Produktion von Atemschutzmasken und Beatmungsgeräten machen. Auch Gespräche mit Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens stünden auf dem Programm des knapp zweistündigen Besuchs, sagte eine Dräger-Sprecherin.

Im Juni hatte das Unternehmen angekündigt, als Folge der Corona-Pandemie seine Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz in Deutschland und Schweden auszuweiten. Außerdem soll in Frankreich eine komplett neue Fabrik für Atemschutzmasken entstehen. Bereits im März hatte der weltweit tätige Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik vom US-Gesundheitsministerium einen Großauftrag für Schutzmasken erhalten. Dafür will Dräger an der Ostküste der USA eine eigene Fabrik errichten, die bereits im September die Produktion aufnehmen soll.

Dräger beschäftigt in Lübeck rund 5000 Mitarbeiter, weltweit sind es knapp 15 000.