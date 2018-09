Hamburg (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt sichangesichts der jüngsten Proteste auf deutschen Straßen besorgt: "Wirerleben Wut und Protest auf deutschen Straßen, hin- und herfliegendeEmpörungsfetzen, Hass und Gewaltausbrüche", so Steinmeier bei derZEIT ONLINE-Veranstaltung "Deutschland spricht", die heute in Berlinstattfindet. "Über Echokammern und Filterblasen reden wir nun schonrecht lange, und offensichtlich wird es immer dringender,Gegenstrategien zu entwickeln. Denn die Fliehkräfte wirken langenicht mehr nur in Internetforen, sondern auf offener Straße."Die Ursachen für die Enthemmung sieht der Bundespräsident nichtzuletzt in der digitalen Kommunikation: "Die schiere Überflutung, dastägliche Feuerwerk von Beschimpfungen und Beleidigungen, das dieGrenze zwischen dem Sagbaren und dem Unsäglichen zusehendsverschwimmen lässt. Vor allem fürchte ich, dass das moralischeImmunsystem, wenn es so weitergeht, vollkommen überlastet ist."Steinmeier, der Schirmherr der Aktion "Deutschland spricht" ist,hob in seiner Rede die Bedeutung des Dialogs mit Andersdenkendenhervor, "die Bereitschaft, sich auf ein Gegenüber einzulassen, dasandere Prägungen, andere Prämissen hat und das im allerschlimmstenFall vielleicht sogar recht haben könnte". Und weiter: "Es geht umdie für unsere Demokratie grundlegende Frage, wie wir die Mauern, diezwischen unseren Lebenswelten entstanden sind, die demgesellschaftlichen Zusammenhalt mittlerweile für alle spürbar im Wegestehen, (...) wieder überwinden können."Bei der Aktion "Deutschland spricht" treffen sich heute um 15 Uhrin ganz Deutschland mehr als 4000 Gesprächspaare mit politisch höchstunterschiedlichen Ansichten zum Vier-Augen-Gespräch. Die Initiativevon ZEIT ONLINE ist im vergangenen Jahr entstanden. In 2018 habeninsgesamt elf Medienhäuser gemeinsam dazu aufgerufen, sich mit einempolitisch Andersdenkenden zu treffen: Chrismon und evangelisch.de,die Deutsche Presse-Agentur, die Schwäbische Zeitung, Der Spiegel,Süddeutsche Zeitung und SZ.de, die Südwest-Presse, tagesschau.de undtagesthemen (ARD-aktuell), Der Tagesspiegel, t-online.de, dieLandeszeitung Lüneburg sowie DIE ZEIT und ZEIT ONLINE.Bildmaterial zu dieser Meldung senden wir Ihnen auf Anfrage gernezu. Weitere Informationen zu "Deutschland spricht" finden Sie unterwww.zeit.de/deutschlandsprichtPressekontakt:Valerie NebeReferentin UnternehmenskommunikationTel.: 040 / 32 80 - 1323E-Mail: valerie.nebe@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell