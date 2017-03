Bundespräsident Joachim Gauck besucht Frauenhauskoordinierung

Berlin (ots) - Frauenhauskoordinierung freut sich über die Ehre,Bundespräsident Joachim Gauck am heutigen 6. März 2017 zu einemBesuch zu empfangen.Frauenhauskoordinierung macht sich stark gegen Gewalt an Frauen,die eine gravierende Menschenrechtsverletzung darstellt. Jeden Tagerleben in Deutschland Frauen aller Altersgruppen, aller Schichtenund ethnischen Gruppen körperliche, sexualisierte und psychischeGewalt. Nicht nur in Partnerschaften, sondern auch im öffentlichenRaum und Einrichtungen.In diesen schwierigen Lebenslagen bieten Frauenhäuser undFachberatungsstellen Hilfe und Schutz. Mit circa 260 Frauenhäusernund 200 Fachberatungsstellen vertritt Frauenhauskoordinierung einenGroßteil des bundesdeutschen Hilfe- und Unterstützungssystems. DieEinrichtungen bieten Beratung und Schutz vor weiterer Gewalt undhelfen Frauen und ihren Kindern, die Folgen von Gewalt und Missbrauchzu überwinden und ein gewaltfreies Leben aufzubauen.Der Bundespräsident besucht gemeinsam mit Frauenhauskoordinierungdas Frauenhaus Bora in Berlin und wird mit Bewohnerinnen sprechen. Esist der erste Besuch eines Bundespräsidenten in einem Frauenhaus.Durch den Besuch wird Gewalt gegen Frauen in den Fokus genommen unddie wichtigen Hilfeleistungen von Frauenhäusern undFachberatungsstellen gewürdigt. Zivilgesellschaft und Staat müssensich aktiv gemeinsam gegen diese Gewalt einsetzen.Im anschließenden Gespräch mit Expertinnen stehen Leistungen undHerausforderungen des Hilfesystems im Mittelpunkt. Deutschlandverfügt über viele Frauenhäuser und spezifische Fachberatungsstellen,aber der Zugang von hilfesuchenden gewaltbetroffenen Frauen scheitertin zu vielen Fällen an fehlenden Ressourcen: "Es fehlenFrauenhausplätze, damit die Frauen und ihre Kinder umgehend Schutzerhalten und nicht abgewiesen werden. Die Fachberatungsstellen habenzu geringe Beratungskapazitäten, Frauen müssen häufig Wochen aufTermine warten, aufsuchende Beratung, wie durch Interventionsstellen,scheitert am Personalmangel." so Heike Herold, Geschäftsführerin derFrauenhauskoordinierung, "Ein zentrales Problem sehen wir in einemfehlenden Rechtsanspruch gewaltbetroffener Frauen auf Schutz undHilfe. Dadurch ist die Finanzierung der Frauenhäuser undFachberatungsstellen nicht gesichert, sondern vom politischen Willenund der Haushaltslage von Ländern und Kommunen abhängig. Wir forderneine bundesgesetzliche Regelung mit einem Rechtsanspruch auf Schutzund Hilfe."Frauenhauskoordinierung setzt sich für die Stärkung desbundesweiten Hilfesystems ein, denn Frauenhäuser undFachberatungsstellen leisten wichtige Hilfen für gewaltbetroffeneFrauen. Diese Arbeit braucht eine hohe Anerkennung durch dieGesellschaft. Der Besuch des Bundespräsidenten beiFrauenhauskoordinierung steht für diese Anerkennung.Pressekontakt:Heike Herold, Geschäftsführerin Frauenhauskoordinierung e. V.Tel. 030-338434210Email: info@frauenhauskoordinierung.deOriginal-Content von: Frauenhauskoordinierung e.V., übermittelt durch news aktuell