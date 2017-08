Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet die Politischen Gespräche in Alpbach

Junge Visionäre entwerfen Zukunftsbilder von EuropaAlpbach (ots) - Die Anliegen und Visionen von jungen EuropäerInnenstehen im Mittelpunkt der Politischen Gespräche, die amSonntagnachmittag prominent eröffnet wurden. "Das Rennen um eine guteZukunft für die kommenden Generationen hat eine entscheidende Phasebetreten. Das Europäische Forum Alpbach möchte dazu beitragen, diesesRennen zu gewinnen", leitet Franz Fischler, Präsident desEuropäischen Forums Alpbach, die Gespräche ein.Als Novum kommen gleich zu Beginn junge europäische Stimmen zuWort: darunter der Ausnahme-Unternehmer Bejay Mulenga (UK), KatharinaBrandl, Mitgründerin von Business Riot, einer erfolgreichenArbeitsmarkt- und Kreativkonferenz für Frauen in Wien sowie diegeflüchtete Transgender- und Menschenrechtsaktivistin Farah Abdi.Katharina Gnath, die das Programm "Europe?s Future" der BertelsmannStiftung mitgestaltet, trägt ebenso zur Debatte bei wie AndrásFekete-Gy?r, Vorsitzender einer neuen ungarischen Bewegung, der überpolitisches Engagement und den Kampf gegen Politikverdruss spricht.Ziel der insgesamt 40 verschiedenen Diskussionen und BreakoutSessions ist es, "gemeinsam eine signifikante Wirkung auf dieöffentliche Debatte in Europa auszuüben", sagt Fischler. "Es istnicht notwendig, Demokratie und Menschenrechte neu zu erfinden.Stattdessen müssen wir diese leben und uns gegen jene auflehnen,welche diese Rechte untergraben."Gedenken an die Flüchtlingstragödie von Parndorf Die PolitischenGespräche wurden von einer Inszenierung von Peter Wagner und demTheaterverein Burgenland eingeleitet. Mit der Performance "atem; aus;atmen" gedenken die KünstlerInnen des grausamen Todes von 71Flüchtlingen in Parndorf, der sich am Eröffnungstag zum zweiten Maljährt.Historiker Blom: Warum haben sie nichts dagegen getan? "DasVersprechen, dass unsere Kinder es einmal besser haben würden,scheint gebrochen", kommentiert Philipp Blom im Zuge seinerEröffnungsrede. "Die Zukunft könnte ein großes Problem für unswerden. Darum wollen wir in Europa, dass die Gegenwart nie aufhört."In 50 Jahren werde eine junge Historikerin über unsere Zeit fragen:"Warum haben sie den Klimawandel nicht als nationalen undtransnationalen Notfall behandelt? Warum haben sie nicht erkannt, wasdie Automatisierung mit ihrer Arbeit und Gesellschaft anrichtenwird." Als Historiker der Gegenwart appelliert Blom an dieSolidarität der EuropäerInnen.Van der Bellen: Europa als einzigartige ZivilisationsleistungEröffnungssprecher Alexander Van der Bellen zeichnet die ZukunftEuropas betont optimistisch: "Ich bin überzeugt, dass das VereinteEuropa, das wir kennen, eine einzigartige Zivilisationsleistung ist,hergestellt durch pure Einsicht. Einsicht in die Entwicklung Europasin die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts." Europa dürfe nun "nicht indie alte Kleinstaaterei zurückfallen". "Wenn wir dort versagen, dannsehe ich für alles andere auch schwarz", so Van der Bellen. Insgesamtsei er jedoch "guter Dinge." Hoffnung gebe ihm etwa der WahlsiegEmmanuel Macrons in Frankreich.Ab sofort online: On-demand Videos und PressefotosDie Videos der Eröffnung stehen ab sofort für die redaktionelleVerwendung zur Verfügung: [www.alpbach.org/videos](http://www.alpbach.org/videos)Aktuelle Pressefotos unter [http://www.alpbach.org/pressefotos](http://www.alpbach.org/pressefotos)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Stefan Kranewitter | Europäisches Forum AlpbachTel.: +43 (1) 718 17 11-25stefan.kranewitter@alpbach.orgDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/485/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europ?isches Forum Alpbach, übermittelt durch news aktuell