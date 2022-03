Bundespolizei zählt etwa 278 000 Ukraine-Flüchtlinge

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine nimmt leicht ab. Wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte, hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 278 008 Kriegsflüchtlinge in Deutschland festgestellt.

Damit wurden seit dem Vortag 5670 neu angekommene Geflüchtete erfasst. In der vergangenen Woche waren täglich etwa 7000 Einreisen festgestellt worden. In den Wochen zuvor hatte die Bundespolizei pro Tag jeweils mehr als 10 000 Menschen aus der Ukraine gezählt, die in Deutschland Zuflucht suchten.

Da es keine festen Grenzkontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland insgesamt tatsächlich deutlich höher liegen./abc/DP/mis