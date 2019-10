Auch Bundespolizei wählt Ford S-MAX als Streifenwagen (FOTO)

Köln (ots) -- Bis zu 675 Ford S-MAX mit 140 kW (190 PS) starkemEcoBlue-Turbodiesel kommen bis 2021 bei der Bundespolizei undder Bereitschaftspolizei der Länder zum Einsatz- Speziell ausgerüsteter Sportvan überzeugt mit Platz, Dynamik undvielen weiteren praktischen Vorteilen- Weiterer Auftrag für Ford nach der Entscheidung der BundesländerNordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, zukünftig den Ford S-MAXals Funkstreifenwagen einzusetzenJetzt vertrauen auch die Bundespolizei und dieBereitschaftspolizei der Länder auf den Ford S-MAX: Bis zu 675Exemplare des geräumigen Sportvans aus Köln treten in den kommendenJahren ihren Dienst als Einsatzfahrzeug bei diesen Bundes- undLänderbehörden an. Die speziell modifizierten Fahrzeuge besitzen deninnovativen EcoBlue-Dieselmotor mit 2,0 Litern Hubraum und erfüllenso die neueste Abgasnorm Euro 6d TEMP. Mit 140 kW (190 PS)* undreaktionsschnellem 8-Gang-Automatikgetriebe erreichen sie rund 208km/h Spitzengeschwidigkeit und beschleunigen in etwa 9,7 Sekunden vonnull auf Tempo 100, um Einsatzorte sicher und schnell erreichen zukönnen.Die maßgeschneiderte Ausstattung entspricht den besonderenAnforderungen der Polizei und wurde von den Experten von Ford inenger Zusammenarbeit mit entsprechenden Zulieferern entwickelt. DieFahrzeuge der Bundespolizei sind beispielsweise mit einerStandheizung, einem Navigationssystem sowie adaptivenLED-Scheinwerfern für bestmögliche Sicht auch bei Dunkelheitausgestattet. Komplettiert wird der Ford S-MAX unter anderem miteiner gerne als "Blaulicht" bezeichneten Sondersignalanlage mitLED-Licht, Anhaltesignalgebern vorne und hinten,Hochleistungs-Frontblitzern, einem nach vorne gerichtetemArbeitsscheinwerfer und integrierten BOS-Digitalfunksystemen. DieKennzeichnung der weißen Grundfahrzeuge als Polizeifahrzeug erfolgtdurch eine Folienbeklebung in Verkehrsblau (RAL 5107).Schon zuvor hatte sich Ford bereits in Sachsen-Anhalt undNordrhein-Westfalen, wo allein bis zu 1.200 S-MAX alsFunkstreifenwagen an dortige Polizeidienststellen geliefert werden,bei strengen Auswahlverfahren durchgesetzt."Am Ford S-MAX kommt auch die Polizei nicht vorbei", freut sichHans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-WerkeGmbH. "Wir sind fest davon überzeugt, dass sich unser geräumiger unddynamischer Sportvan mit dem speziell entwickeltenStreifenwagen-Konzept im harten Polizei-Dienst bewähren wird. Er
bringt alles mit, was ein Auto für die anspruchsvolle Aufgabe
benötigt: Der S-MAX ist komfortabel und leicht zu bedienen,
zuverlässig und flexibel einsetzbar, zeichnet sich durch sichere
Fahreigenschaften aus und besitzt genügend Reserven, wenn es beim
Einsatz auf Sekunden ankommt." Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und
Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an
den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925
haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.