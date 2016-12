Bundespolizei fordert Titanhelme und gepanzerte Fahrzeuge

Bonn (ots) - "In Deutschland muss das Kind immer zuerst in denBrunnen gefallen sein, bevor irgendetwas passiert", sagte ErnstWalter, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft imphoenix-Interview. Die Gewerkschaft fordere jetzt, neue Wege zu gehenund intelligente Lösungen anzufassen: "Man könnte zum BeispielPolizeiangestellte beschäftigen, die man mit kurzfristigenAusbildungsmaßnahmen zur Verfügung stellen kann, um diePolizeibeamten zu unterstützen und sie vor allem von administrativenAufgaben zu befreien."Zudem benötigten die Polizisten eine bessere Ausstattung, um aufsolche Anschläge reagieren zu können. "Unsere Gewehre könnenTerroristen mit Schutzwesten nicht mehr wirklich aufhalten. DieSpezialeinheiten haben dazu andere Waffen, aber die sind nicht imStreifendienst verfügbar. Wir fordern, dass in jeden Streifenwagenschusssichere Helme aus Titan gehören und vor allem Schutzwesten, dieauch einem Kalaschnikow-Beschuss standhalten. Wir brauchen auchgepanzerte Fahrzeuge, die schnell bereit stehen für solche Lagen",forderte Walter.http://ots.de/pDOmGPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell