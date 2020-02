München (ots) - Das Bundespatentgericht hat in seiner jüngsten Entscheidung dieAnordnung des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Löschung der deutschenWortmarke "Black Friday" weitgehend aufgehoben.Sie folgte damit im Wesentlichen der Argumentation der Markeninhaberin, nach der"Black Friday" im Jahr der Markenanmeldung nicht ausreichend bekannt gewesensei. Für die Black Friday GmbH, die das Portal www.blackfridaysale.de betreibtund bei der es sich um die exklusive Lizenznehmerin der Marke handelt, steht dieRechtssicherheit ihrer Kunden im Vordergrund.Die Ende November stattfindende Verkaufsveranstaltung "Black Friday Sale" hatseit einigen Jahren einen regelrechten Boom erfahren und hat sich zumVerkaufsevent des Jahres etabliert. "Milliardenumsätze locken viele Händler an,die an diesem bekannten Event teilnehmen möchten", erklärt Konrad Kreid,Geschäftsführer der Black Friday GmbH. "Aufgrund des Erfolgs derVerkaufsveranstaltung wollten zahlreiche Unternehmen, wie etwa PayPal, ECE undShopware, die geschützte Marke Black Friday löschen lassen", so Kreid weiter.Rechtsstreit um die Wortmarke Black Friday2013 wurde die Wortmarke "Black Friday", der deutschen Öffentlichkeit imZusammenhang mit Rabatt-Aktionen noch gänzlich unbekannt, beim Deutschen Patent-und Markenamt (DPMA) angemeldet. Die Black Friday GmbH hat sich im Jahr 2016 dienotwendigen Markennutzungsrechte der Wortmarke "Black Friday" gesichert, "umunseren Shopping-Partnern Rechtssicherheit garantieren zu können", informiertGeschäftsführer Kreid. Nachdem zunächst erfolgreich versucht wurde die Markebeim Deutschen Patent- und Markenamt löschen zu lassen, hat dasBundespatentgericht diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts inseinem jüngsten Urteil weitgehend aufgehoben. Lediglich fürWerbedienstleistungen sowie Handelsdienstleistungen mit Elektro- undElektronikwaren sah das Gericht im Anmeldezeitpunkt ein zukünftigesFreihaltebedürfnis als gegeben an. Er ließ eine allerdings Rechtsbeschwerde zumBundesgerichtshof zu. Das Argument, dass jene Beschwerdegegner ins Spielbrachten, dass bereits Apple 2006 mit Black Friday warb, war nicht richtig.Verletzung der MarkenrechteEs ist davon auszugehen, dass die Markeninhaberin, die Super Union HoldingsLtd., sich auch weiterhin gegen Verletzungen ihrer Markenrechte zur Wehr setzenwird. "Das ist üblich und sogar notwendig, denn wer seine Marke nichtentsprechend durchsetzt, dem drohen Schutzeinbußen, oder sogar der Verlust derMarkenrechte", erklärt Kreid. Zudem ist es der Markeninhaberin wichtig, dieInteressen der Händler zu schützen, die Lizenzen für die Verwendung der Markelegal erstanden haben. Die Black Friday GmbH darf gültige Sub-Lizenzen an ihrePartner erteilen, sodass diese die geschützte Wortmarke "Black Friday" amdeutschen Markt nutzen können. Kreid meint dazu: "Alle Black Friday Sale Partnererhalten seitdem eine gültige Unterlizenz und sind somit bei Verwendung dergeschützten Marke auf der rechtlich sicheren Seite".Erfolgsgeschichte in Deutschland2013 startete die Black Friday GmbH mit ihrem Portal www.blackfridaysale.de(http://www.blackfridaysale.de/), um die Verkaufsveranstaltung hierzulandebekannt zu machen. Enorme Marketing-Anstrengungen und Medienkooperationen habenüber die Jahre ihre Wirkung gezeigt. So wurde der Bekanntheitsgrad bis heutemassiv auf über 90 Prozent gesteigert.Rekordergebnis für 2020 erwartetDas Black-Friday Wochenende ist mittlerweile das umsatzstärkste für denDeutschen Handel und 2020 werden Umsätze von weit über 3 Mrd. Euro erwartet.Jährlich nehmen hunderte Händler an der bekannten Verkaufsveranstaltung imNovember teil und Millionen Shopper besuchen die Webseiten der Black FridayGmbH. "Seit unserem Start gab es jährlich hohe zweistellige Zuwachsraten beiunseren Zugriffszahlen in Österreich und Deutschland. In diesem Jahr werden wirsicherlich wieder ein Rekordergebnis erzielen", so Kreid weiter.Über Blackfridaysale.deDie Black Friday GmbH betreibt die Verkaufsplattform www.blackfridaysale.de.Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabeidrastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportal blackfridaysale.de können Kundenin übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle Angebote derteilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2020 startet die Verkaufsveranstaltungbereits am 26. November um 19:00 auf www.blackfridaysale.de. 