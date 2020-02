München (ots) - Das Bundespatentgericht hat entschieden, dass die umstritteneWortmarke "Black Friday" für einige wesentliche Dienstleistungen des Bereichs"Werbung" gelöscht werden muss.Damit bestätigt das Gericht seine erste Einschätzung aus der mündlichenVerhandlung vom 26. September 2019, wonach die umfassende Löschung der Markedurch das Deutsche Patent- und Markenamt zwar aufgehoben, jedoch für einigeentscheidende Werbedienstleistungen bestätigt werden solle.So hält das Bundespatengericht die Marke "Black Friday" für die Dienstleistung"Werbung" für nicht schutzfähig. Unter anderem müsse die Marke für dieDienstleistungen "Marketing", "Organisation und Durchführung vonWerbeveranstaltungen", "Planung von Werbemaßnahmen", "Verbreitung vonWerbeanzeigen" und "Werbung im Internet für Dritte" sowie eine Vielzahl weitererim Zusammenhang mit Werbung stehender Dienstleistungen gelöscht werden.Für die Entscheidung des Bundespatentgerichts war unter anderem maßgeblich, dassdas Portal BlackFriday.de schon vor der Markenanmeldung auf dem deutschen Marktaktiv war und bereits im Jahr 2012 viele Rabattaktionen von Elektronikhändlernaus Deutschland bündelte (Hier eine Übersicht: https://www.blackfriday.de/2012).Dies begründe ein Freihaltebedürfnis für den Begriff "Black Friday" für damit imZusammenhang stehende Dienstleistungen.Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde zugelassen. Demnach können diebeteiligten Parteien innerhalb eines Monats nach Zustellung des BeschlussesBeschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.BlackFriday.de begrüßt die Entscheidung des Bundespatentgerichts. DieMarkeninhaberin hatte in der Vergangenheit BlackFriday.de sowie einige Partnerdes Portals aufgrund angeblicher Markenrechtsverletzungen abgemahnt. DiesesVorgehen wurde bereits im Oktober 2017 im Eilverfahren (ohne mündlicheVerhandlung) vom Landgericht Düsseldorf per einstweiliger Verfügung untersagt.Im April 2020 wird hierzu eine mündliche Verhandlung im Hauptsacheverfahrenstattfinden. Mehr dazu finden Sie hier: http://ots.de/qc0eaZ.Da die Marke "Black Friday" aber auch nach der Entscheidung desBundespatentgerichts für viele Waren und Dienstleistungen erhalten bleiben wirdund so weiterhin für Verwirrung bei bestehenden und potenziellen Partnern sorgenkönnte, hat BlackFriday.de bereits im November 2019 einen weiteren Schritteingeleitet und eine Klage auf Löschung der Marke wegen Verfalls aufgrund vonNichtbenutzung beim Landgericht Berlin eingereicht. Nach § 49 Abs. 1 MarkenGmuss eine Marke nach ihrer Eintragung für jede einzelne geschützte Ware oderDienstleistung ernsthaft benutzt werden. Geschieht dies nicht, können auf Antragdie nicht benutzten Waren und Dienstleistungen gelöscht werden. Es reicht füreine rechtserhaltende Benutzung nicht aus, dass der Begriff "Black Friday"irgendwie verwendet wird. Der Begriff muss vielmehr so verwendet werden, dass erals Hinweis auf die Waren oder Dienstleistungen aus einem ganz bestimmtenUnternehmen zu bewerten ist. Bei der Marke "Black Friday" ist eine solcheBenutzung für den ganz überwiegenden Teil der eingetragenen Waren undDienstleistungen nicht erkennbar. Beispielsweise gibt es keine "Black FridayAnrufbeantworter", keine "Black Friday Computerbildschirme", keine "Black FridayGeschäfte" und auch keinen "Black Friday Online Shop". Weitere Informationen zurLöschungsklage finden Sie hier: http://ots.de/4gC9vY.Über BlackFriday.de:BlackFriday.de ist Deutschlands dienstältestes "Black Friday Portal" und wurdeim Januar 2012 von Marketingexperte Simon Gall gegründet - also mehr als 1 Jahrvor der Eintragung der Wortmarke "Black Friday" (2013) und mehr als 4 Jahre vorder Übertragung der Marke (2016) auf die aktuelle Inhaberin.BlackFriday.de bündelt ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.comDeals und Black Friday Aktionen deutscher Händler um Shoppern undSchnäppchenjägern einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zuermöglichen.Seit der Übertragung der Wortmarke "Black Friday" auf die aktuelle Inhaberinkämpft Gründer und Betreiber Simon Gall gegen die zweifelhafte Marke und diedarauf gestützten unberechtigten Angriffe gegen ihn und seine Partner.Pressekontakt:Simon Gall - BlackFriday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@blackfriday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: www.blackfriday.deShort-URL: bf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111552/4529979OTS: Black-Friday.deOriginal-Content von: Black-Friday.de, übermittelt durch news aktuell