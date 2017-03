Bundesparteitag: Spitzentrio trägt PIRATEN in den Deutschen Bundestag

Düsseldorf / Berlin (ots) - Bundesparteitag der PiratenparteiDeutschland kürt in Düsseldorf sein Spitzentrio für dieBundestagswahl 2017. Anja Hirschel (Baden-Württemberg), SebastianAlscher (Hessen) und René Pickhardt (Rheinland-Pfalz) führen diePIRATEN in den Wahlkampf.Das Ziel ist klar: Die Piratenpartei Deutschland will bei derBundestagswahl im September in den Deutschen Bundestag einziehen,komme was wolle. "Wir lassen uns von aktuellen Umfragen nichtabschrecken, wir bauen viel mehr auf wichtige piratige Inhalte undauf qualifizierte Kandidaten, die unsere Positionen in dieBevölkerung tragen.", betont Kristos Thingilouthis, PolitischerGeschäftsfuÌ^hrer der Piratenpartei Deutschland beim Bundesparteitagam 25. März 2017 in Düsseldorf. 338 Piraten aus dem gesamtenBundesgebiet sind nach NRW gereist, um ein umfassendes Wahlprogrammfür die Bundestagswahl 2017 zu beschließen und über dieSpitzenkandidatur zu entscheiden. Letztere hat der Parteitag bereitsausgemacht - ein Trio aus einer Kandidatin und zwei Kandidaten, dieden Bundestagswahlkampf für die PIRATEN anführen werden.In Baden-WuÌ^rttemberg führt Anja Hirschel [1] die Landesliste derPiratenpartei an - und nun ebenso auf Bundesebene, im Spitzentrio mitSebastian Alscher [2] aus Hessen und René Pickhardt [3] ausRheinland-Pfalz. Patrick Schiffer, Bundesvorsitzender derPiratenpartei Deutschland und Platz eins der Landesliste inNordrhein-Westfalen, hatte zuvor von seiner Kandidatur für dieSpitzenkandidatur eine Absage erteilt: "Wir haben mit Anja Hirschel,Sebastian Alscher und René Pickhardt ein unglaublich engagiertes undfachlich qualifiziertes Spitzentrio gewählt. Sie machen deutlich: DiePiratenpartei ist stark in ihren Kernthemen Datenschutz, Netzpolitikund Transparenz. Aber sie kann noch viel mehr. Und sie ist keineEin-Themen-Partei, sondern inhaltlich mindestens genauso gutaufgestellt wie SPD, CDU, FDP, die Linken oder die Grünen!"Anja Hirschel: "Wir stellen immer den Menschen in den Mittelpunktunser Bemühungen."Anja Hirschel, Jahrgang 1982, aus dem Alb-Donau-Kreis bei Ulmvertritt die klassischen piratigen Kernthemen wie Datenschutz undDigitalisierung. "Darüber hinaus liegen mir aber auch derUmweltschutz und die Gesundheitspolitik am Herzen", sagt dieIT-Supporterin, die in ihrer Freizeit als Imkerin fleißige Bienenhütet. Hirschel: "Das ist ein bisschen wie mit Piraten - manchmaldurcheinander, aber immer mit einem gemeinsamen Ziel. Wir habengelernt, miteinander in dynamischen Teams konstruktiv zu arbeiten.Wir PIRATEN sind keine reine Netzpartei. Wir stellen immer denMenschen in den Mittelpunkt unserer Bemühungen. Dies schließt auchGesundheitspolitik, das bedingungslose Grundeinkommen und unsereallgemeine Forderung nach der gesellschaftlichen Teilhabe allerMenschen mit ein." Vor allem will Hirschel moderne Technologien inden Dienst der Menschen stellen: "Und nicht umgekehrt. Wir PIRATENgestalten die digitale Revolution."Sebastian Alscher: "Wir brauchen ein Digitalministerium mit dennötigen Kompetenzen!"Als eher untypischer Pirat könnte Sebastian Alscher gelten:Jahrgang 1976, Diplom-Kaufmann und Ex-Investment-Banker. SeineSchwerpunkte liegen in der Gesellschafts-, Innen- und Finanzpolitik,aber ebenso im Digitalen: "Wir brauchen ein Digitalministerium mitden nötigen Kompetenzen! Es muss allumfassend die Auswirkungen derimmer weiter fortschreitenden Digitalisierung betrachten, darausKonzepte ableiten und in der Umsetzung begleiten." Alscher fordertein Ministerium, das Deutschland endlich wieder einezukunftsgerichtete Strategie gibt. "Denn eine Strategie erkenne ichhinter dem, was unsere Bundesregierung aktuell im Digitalbereichleistet, in keiner Weise!", so Alscher. Der Frankfurter will für denSozialliberalismus in Deutschland kämpfen - zusammen mit seinenPiraten: "Menschen haben ein Recht auf Freiheit. Der Liberalismusfindet seine Grenze erst im Bereich der öffentlichen Güter und wo erdie Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen einschränkt: Hier gibt esBereiche, bei denen zum Wohle aller Menschen ordnungspolitischeingegriffen werden muss - etwa in der Strom- und Wasserwirtschaft."René Pickhardt: "Das bedingungslose Grundeinkommen ist einefortschrittliche Antwort auf die sozialen und arbeitspolitischenFragen der Zeit!"René Pickhardt ist Jahrgang 1985 und lebt in Koblenz. Alswissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für WebScience & Technologies in Koblenz sieht er seine Schwerpunkte bei denThemen Bildung, Wissenschaft, Familienpolitik und Transparenz. "Ichfreue mich darauf, die soziale und liberale Politik der Piratenparteiwieder in die Gesellschaft zu tragen.", so Pickhardt. SeinSchwerpunkt Hauptaugenmerk liegt im Sozialen. "So hängen dieBildungschancen von jungen Menschen immer noch stark von der sozialenHerkunft ab. Auch der Wohlstand ist in unserer Gesellschaft schlechtverteilt. Zu diesen und weiteren sozialen Fragen bieten die Piratenunter anderem mit dem Bedingungslosen Grundeinkommen einefortschrittliche Antwort." Besonderen Augenmerk möchte er alsSpitzenkandidat auf mehr Transparenz und das Open-Movement legen.Hierbei müsse gelten: "Was durch Steuern finanziert ist, muss füralle Bürgerinnen und Bürger barrierefrei zugänglich und verwertbarsein." Allen Kritikern sagt Pickhardt klar: "Stoppt den Diebstahl ander Gesellschaft!"Der Bundesparteitag [4] wird am 26. März fortgesetzt.Quellen:[1] Anja Hirschel, www.anja.hirschel.info[2] Sebastian Alscher, www.sebastian-alscher.de[3] René Pickhardt, www.rene-pickhardt.de[4] Wiki zum Bundesparteitag 1/2017,http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2017.1Anmerkung / Bildmaterial:Honorarfreie verwendbare Bilder des Bundesparteitags von TobiasBaur (www.tb-photografie.de) finden Sie unter: http://ots.de/cv1VcFreie Porträtfotos der Mitglieder des Bundesvorstands derPiratenpartei Deutschlands finden Sie zum Download unter:https://vorstand.piratenpartei.de/vorstand/Eine stetig wachsende Auswahl an Bildern stellen wir Ihnen zudemauf unserem flickr-Account unterhttps://www.flickr.com/photos/piratenpartei/ zur Verfügung odersuchen Sie über unsere Wikiseite https://wiki.piratenpartei.de/Fotosweitere Bildquellen. Sollten Sie dort nicht fündig geworden sein,setzen Sie sich mit unserem Pressesprecher in Verbindung. 