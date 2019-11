Bundesministerium legt Verordnungsentwurf vor: Verbrauchertäuschung bei Speiseeis geht weiter!

Berlin (ots) - Speiseeis soll auch weiterhin nach Volumen ausgepreist werden undnicht - wie Verbraucherschützer schon lange fordern - nach Gewicht. So sieht eszumindest der jüngste Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für die neueFertigpackungsverordnung vor.Damit stellt sich das Ministerium auf die Seite der Industrieeishersteller, dieweiterhin durch hohen Lufteinschlag das Volumen von Eis drastisch erhöhen undweiterhin ganz legal ein hohes Preisschild an diese Luftnummer hängen dürfen.Geregelt wird dies durch die Fertigpackungsverordnung.Die Hinzugabe von Luft macht Speiseeis besonders cremig - aber vor allem günstigin der Herstellung. Wieviel Luft das Eisprodukt enthält, wirkt sich nämlich aufden Grundpreis aus, der hierzulande bei Speiseeis in Volumen angegeben wird.Die Konsequenz: stark aufgeblasene Eisprodukte wirken im Vergleich zuhochwertigem Speiseeis mit geringem Lufteinschlag besonders preisgünstig."Wir sind sehr enttäuscht, dass hier nicht endlich mehr Transparenz fürVerbraucherinnen und Verbraucher geschaffen wird", sagt Kathrin Schreiber,Sprecherin der Allianz für Qualitätsspeiseeis. "Das Ministerium beruft sich beider Begründung auf die Branchenverbände und deren nicht nachvollziehbaremArgument von zusätzlichen Kosten aufgrund neuer Etikettierung. Dabei werdendiese Verbände von wenigen Industriespeiseeisproduzenten dominiert. DieInteressen der Verbraucher fallen hinten runter."Nur eine Grundpreiskennzeichnung nach Gewicht bietet eine sinnvolleOrientierungshilfe beim Preis-Leistungsvergleich von Speiseeis. "Wir setzen unsdeshalb für eine Änderung der Kennzeichnungspraxis ein", so Schreiber weiter.Diese Ansicht teilen auch Verbraucherschützer und fordern daher seit langem eineÄnderung der Fertigpackungsverordnung, zugunsten einer transparentenSpeiseeis-Grundpreiskennzeichnung nach Gewicht.Kathrin Schreiber: "Wir hoffen sehr, dass die Bundesländer eine andere Positionentwickeln und hier für den Verbraucherschutz eintreten".Die Verordnung bedarf der Zustimmung des Bundesrates.Über die Allianz für QualitätsspeiseeisDie Allianz für Qualitätsspeiseeis ist ein Zusammenschluss von Herstellern vonqualitativ hochwertigem Speiseeis. Uns vereint der Anspruch an höchsteProduktqualität und Transparenz gegenüber unseren Kundinnen und Kunden. UnserSpeiseeis stellen wir aus wenigen ausgesuchten Zutaten und mit sehr geringemLufteinschlag her. In Abgrenzung zu den Branchenverbänden setzen wir uns daherfür die Abschaffung der nationalen Ausnahmeregelung zur Kennzeichnung vonSpeiseeis nach Volumen ein. Wir teilen die Auffassung von Verbraucherschützern,dass ein sinnvoller Produktvergleich von Speiseeis für Verbraucherinnen undVerbraucher nur dann möglich ist, wenn sich die Grundpreiskennzeichnung auf dasProduktgewicht bezieht.Pressekontakt:Allianz für Qualitätsspeiseeisc/o InterelAnsprechpartnerin: Sabrina GöddertzKarlplatz 7, 10117 BerlinTel.: +49 (0)30 288 829 21E-Mail: sabrina.goeddertz@interelgroup.comOriginal-Content von: Allianz für Qualitätsspeiseeis, übermittelt durch news aktuell