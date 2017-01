Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Berufsorientierungsprogramm des bfz Westmittelfranken mit knapp 250.000 Euro

Ansbach (ots) - Der Parlamentarische Staatssekretär imBundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Stefan MüllerMdB, hat den Zuwendungsbescheid über 247.200 Euro an die BeruflichenFortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) in Ansbachübergeben. Mit den Fördergeldern finanziert das Bundesministerium dasBerufsorientierungsprogramm (BOP), das vom Bundesinstitut fürBerufsbildung (BIBB) umgesetzt wird."Jeder hat Talent, jeder kann etwas! Mit demBerufsorientierungsprogramm des Bundesministeriums für Bildung undForschung wollen wir jungen Menschen eine Idee davon geben, welcheTalente und Stärken in ihnen stecken und wie sie diese späterberuflich nutzen könnten. Dafür stellt das BMBF jährlich 75 MillionenEuro zur Verfügung. Bayern profitiert davon mit rund 9 Millionen Europro Jahr. Das bfz Westmittelfranken ist auch in den Jahren 2017 und2018 wieder dabei", betonte der Parlamentarische StaatssekretärStefan Müller, MdB.Über den Zeitraum 2017/2018 haben rund 550 Schüler der 7. und 8.Jahrgangsstufen aus Förder-, Mittel- und Realschulen die Möglichkeit,verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und ihre Fähigkeiten,Interessen und Neigungen praktisch auszutesten. Ziel ist es, denBlick für eine geeignete Ausbildung zu schärfen und zu vermeiden,dass Ausbildungen abgebrochen werden."Von Anfang an haben wir uns darauf konzentriert, Jugendliche beiihrer Berufswahl so zu unterstützen, dass sie gute Chancen auf demregionalen Arbeitsmarkt haben. Diese regionale Passfähigkeit ist eineder Stärken des bfz, die den Jugendlichen gute Startbedingungen füreinen Ausbildungs- und Arbeitsplatz bietet", so der Vorsitzende desVorstandes des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V., Prof.Günther G. Goth. "Dank der großzügigen Förderung können wir unserBerufsorientierungsprogramm ausbauen und noch stärker an diebetrieblichen Erfordernisse anpassen."Bildungsstaatssekretär Müller besichtigte auch die Praxisräume undWerkstätten des bfz, in denen aktuell die BOP-Werkstatt-Tage Metall,Holz, Lager und Handel stattfanden. "Praktisches Ausprobierenberufstypischer Arbeiten steht bei uns im Vordergrund. ErfahreneAnleiter unterstützen, begleiten und informieren über den Ablauf derAusbildung und die Anforderungen des jeweiligen Berufsfelds", sagtePhilipp Frieß, stellvertretender Leiter des bfz Westmittelfranken.Seit 2015 unterstützt das bfz Westmittelfranken im Rahmen desBIBB-Programms Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufenaus Förder-, Mittel- und Realschulen darin, sich für einen passendenBeruf zu entscheiden. Insgesamt haben seitdem schon rund 600 Kinderund Jugendliche das zweiwöchige BOP-Programm erfolgreich durchlaufen.Die Teilnehmer können aus verschiedenen Berufsfeldern wählen:Gewerblich-technischer Bereich (z.B. Metall, Installationstechnik,Elektro, Holz- und Kunststoffverarbeitung, Farbe/Raumgestaltung),Wirtschaft und Verwaltung (Kaufmann/-frau für Büromanagement,Einzelhandel, Lager, Hotel- und Restaurantfach) sowie Soziales(Pflege- und Erziehungsberufe, Gesundheitswesen,Kosmetik/Körperpflege, Hauswirtschaft). Der praktischenBerufserprobung geht eine Potenzial-Analyse voraus, in derSchlüsselkompetenzen herausgearbeitet werden. DieKompetenzfeststellung wird von geschulten und zertifiziertenBeobachtern begleitet.Firmenkontakt:bfz Westmittelfranken, Markus Nicklas, Koordinator,Telefon 0981 48890-12,E-Mail: nicklas.markus@wem.bfz.deBerufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz)gGmbHDie Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft(bfz) sind mit rund 3.200 Mitarbeitern einer der führendenDienstleister für Bildung, Beratung und Integration in Bayern.Ausgeprägte Praxisnähe und konsequente Orientierung am Bedarf derWirtschaft zeichnen die Angebote aus. Das bfz entwickelt Konzepte fürpassgenaue Qualifizierungen, die auch soziale Kompetenzen undTeamfähigkeit berücksichtigen. Hinzu kommen begleitende,unterstützende und vermittelnde Leistungen. Das bfz ist in Bayern an24 Standorten mit rund 150 Außenstellen präsent und größteGesellschaft der Unternehmensgruppe des Bildungswerks der BayerischenWirtschaft e. V. (bbw).Pressekontakt:bfz Unternehmenskommunikation, Dorothee Meiser, Telefon 08944108-218,E-Mail: meiser.dorothee@zentrale.bfz.deOriginal-Content von: Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell