Rostock (ots) -Am Donnerstag, den 3. Oktober 2019 zwischen 07:45 Uhr und 09:45Uhr, besucht die Bundesministerin der Verteidigung, AnnegretKramp-Karrenbauer, die Fregatte "Schleswig-Holstein" der DeutschenMarine. Die diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der DeutschenEinheit finden in Schleswig-Holstein statt. Dies erfolgt traditionellin dem Bundesland, welches den Vorsitz im Bundesrat innehat. Deshalbsetzt die Bundeswehr mit der Anwesenheit der Fregatte"Schleswig-Holstein" im Hafen von Kiel am 3. Oktober 2019 einsichtbares Zeichen zu diesem Jahrestag.Begrüßt wird die Verteidigungsministerin an Bord der Fregatte derKlasse F 123 durch den Stellvertreter des Inspekteurs der Marine undBefehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte, Vizeadmiral RainerBrinkmann (61). Nach einem Führungsgespräch mit Vizeadmiral Brinkmannund dem Kommandanten der "Schleswig-Holstein", FregattenkapitänAndreas Mückusch (42), wird die Verteidigungsministerin gemeinsam mitdem Ministerpräsidenten des Bundeslandes Schleswig-Holstein, HerrDaniel Günther, der großen Flaggenparade auf der Fregatte beiwohnen.Im Anschluss daran sind ein Pressestatement der Bundesministerinund ein gemeinsames Frühstück im Hangar der 139 Meter langen Fregattemit der Besatzung vorgesehen, um mit den Soldatinnen und Soldaten derMarine ins Gespräch zu kommen. Die Besatzung der "Schleswig-Holstein"setzt sich aus Angehörigen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen undleistet, vereinigt und gemeinsam Dienst für unser Land.Pressevertreter sind zu diesem Besuch herzlich eingeladen.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Bundesministerin derVerteidigung am Tag der Deutschen Einheit zu Gast auf der Fregatte'Schleswig-Holstein'" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Es stehen keine Parkplätze bereit. Es wird eineSicherheitsüberprüfung vor Ort durchgeführt werden.Termin:Donnerstag, den 03. Oktober 2019.Eintreffen bis spätestens 06:45 Uhr. Ein späterer Einlass istnicht mehr möglich.Ort:Am Ostseekai, Liegeplatz 28, Hafen Kiel (gegenüber Schloßgarten)Siehe beigefügtes PDF-Dokument.Programm:06:30 Uhr bis 06:45 UhrEintreffen Medienvertreter07:45 UhrEintreffen der Ministerin im Hafen Kiel (presseöffentlich)07:45 bis 07:55 UhrFührungsgespräch (nicht presseöffentlich)08:00 Uhr bis 08:05 UhrGroße Flaggenparade (presseöffentlich)08:05 bis 08:10 UhrPressestatement08:10 bis 08:45 UhrFrühstück im Hangar mit Besatzungsangehörigen (Schnittbilder zuBeginn - danach Ende des presseöffentlichen Teils)08:45 - 09:15 Uhrweitere Gespräche mit Besatzungsangehörigen09:15 bis 09:40 UhrSchiffsführung (nicht presseöffentlich)anschl.Abreise Bundesministerin der VerteidigungAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Dienstag, den 1. Oktober 2019, 20 Uhr, beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)381 80251509 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nichtmöglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51521/51522/51516E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell