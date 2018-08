Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, zu Gast im Marinekommando

Rostock (ots) -Am Dienstag, den 4. September 2018 zwischen 15.30 Uhr und 18.00Uhr, wird die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von derLeyen, im Rahmen ihrer Sommerreise das Marinekommando in Rostockbesuchen.Nach der Begrüßung durch den Inspekteur der Marine, VizeadmiralAndreas Krause, und einem kurzen Führungsgespräch geht es zumRichtfest des neuen Führungszentrums der Marine (FüZ M), welches sichseit 2016 in der Liegenschaft des Marinekommandos im Bau befindet.Hierzu werden unter anderem die Bundesministerin selbst, derInspekteur der Marine und auch die Ministerpräsidentin des LandesMecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, das Wort an die Gästerichten. Im Anschluss ist ein Pressestatement der Bundesministerinder Verteidigung geplant.In der Hanse-Kaserne entsteht derzeit das neue Führungszentrum derMarine. Damit stärkt die Deutsche Marine ihre Fähigkeiten zur Landes-und Bündnisverteidigung. Denn dieses Führungszentrum umfasst mit demsog. DEU MARFOR erstmals einen nationalen Stab mit internationalemAnteil, der maritime Operationen an der Nordflanke der NATO planenund führen kann. Dieser nationale Einsatzstab kann zu einemmultinationalen Führungsstab aufwachsen und wird dann zum BalticMaritime Component Command (BMCC). Das BMCC kann der NATO alsmaritimes Führungskommando angeboten werden.Einen wichtigen Punkt der Sommerreise stellen vor allem auch diepersönlichen Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten dar. Hiernimmt sich die Bundesministerin der Verteidigung Zeit, um sich mitden Frauen und Männern der Marine sowie zivilen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern auszutauschen.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Bundesministerin derVerteidigung, Ursula von der Leyen, zu Gast im Marinekommando"eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Dienstag, den 4. September 2018, Eintreffen bis spätestens 14.30Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinekommando, Hanse-Kaserne,Nebentor, Tschaikowskistraße, 18069 Rostock (Zufahrt Baustelle,gegenüber OSPA Arena)Programm:bis 14.30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter an der Nebenwacheanschl. Personen- und Gepäckkontrolle sowie Einweisung in dasProgramm15.30 Uhr Ankunft der Bundesministerin der Verteidigung perHelikopter und Begrüßung durch den Inspekteur der Marine16.00 Uhr Richtfest Führungszentrum Marine16.45 Uhr Pressestatement der Bundesministerin17.00 Uhr Gesprächsrunde mit Soldatinnen/ Soldaten und zivilenMitarbeiterinnen/ Mitarbeitern (ohne Presse)18.00 Uhr Verabschiedung der Bundesministerin (ohne Presse), Endeder VeranstaltungAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Sonntag, den 02. September 2018, 15 Uhr, beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)381-802-51509 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: +49 (0)381-802-51521/51522E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell