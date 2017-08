Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, zu Besuch im Marinestützpunkt Eckernförde

Eckernförde (ots) -Am Dienstag, den 22. August zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr, wirddie Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, imRahmen ihrer Sommerreise die Deutsche Marine im StützpunktEckernförde besuchen.Hier wird sich die Ministerin, gemeinsam mit ihrer norwegischenAmtskollegin Ine Marie Eriksen Søreide, über das AusbildungszentrumUboote (AZU) und die Uboote der Klasse U212A informieren. Der Besuchder norwegischen Verteidigungsministerin steht ganz im Zeichen derdeutsch-norwegischen Kooperation. Die langfristig angelegte,vertiefte Zusammenarbeit der beiden Marinen soll sich neben demBereich Uboote und den damit verbundenen angrenzenden FeldernLogistik, Ausbildung und Verfahrensentwicklung auch auf eineintensivierte Zusammenarbeit in weiteren Bereichen erstrecken - zumBeispiel in gemeinsamen Übungen.Neben dem Besuch des AZU werden darüber hinaus die Kommandeure des1.Ubootgeschwaders und des Seebataillons die Ministerin über dieAufgaben und Fähigkeiten der beiden Marineeinheiten informieren.Einen wichtigen Punkt bei diesem Besuch stellen vor allem auch diepersönlichen Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten dar. Hiermöchte sich die Bundesministerin ausreichend Zeit nehmen, um mit denFrauen und Männern der Marine sowie zivilen Mitarbeitern ins Gesprächzu kommen.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Bundesministerin derVerteidigung, Ursula von der Leyen, zu Besuch im MarinestützpunktEckernförde" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierungwird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Dienstag, den 22. August 2017. Eintreffen bis spätestens 09.45Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich, da es zu Kontrollendes mitgeführten Gepäcks bzw. der Ausrüstung kommen wird.Ort:Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 6, 24340 Eckernförde (DerParkbereich für Pressevertreter befindet sich am Besucherparkplatz inder Kurve vor dem Marinestützpunkt)Hinweise:Medienvertreter werden gebeten Verlängerungen für die Mikrofonemitzuführen. (Keine Möglichkeit für Stellmikrofone)Es stehen keine Internetzugänge im Marienbereich zur Verfügung.Ein Parken im Marinestützpunkt ist nicht möglich. ZwischenSammelparkplatz und Veranstaltungsort wird ein Shuttle-Busbereitgestellt.Programm:Bis 09.45 UhrEintreffen Medienvertreter, im Anschluss Personen- undGepäckkontrolle sowie Einweisung in das Programm11.00 UhrEintreffen der Ministerin am Ausbildungszentrum Uboote (AZU);Begrüßung durch den Kommandeur 1. Ubootgeschwader11.05 UhrEintreffen der norwegischen Verteidigungsministerin am AZU,Begrüßung durch den Kommandeur 1. Ubootgeschwader, danach Gesprächzwischen beiden Ministerinnen (ohne Presse)11.15 UhrRundgang durch das AZU mit Presse11.40 UhrBesichtigung und Einweisung auf U35 (ausgewählte Pressevertreterwg. eingeschränktem Platz im Uboot) Alternativ: Besichtigung U34 oderFlottendienstboot "Oker"12.15 UhrPressestatement12.30 UhrVerabschiedung und Abfahrt der norwegischenVerteidigungsministerin. Im Anschluss Gespräche mit Soldatinnen undSoldaten sowie zivilen Mitarbeitern (ohne Presse)13.30 UhrEnde des Besuchsprogrammes, Abreise der Ministerin vomMarinestützpunkt Eckernförde per HubschrauberAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Freitag, den 18. August 2017, 12 Uhr beim Presse-und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)431-71745-1412zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle EckernfördeTelefon: +49 (0) 4351-66-5015E-Mail: markdopizasteckernfoerde@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell