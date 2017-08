Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen besucht das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg

Hamburg (ots) -Am 22. August 2017 besucht die Bundesministerin der Verteidigung,Dr. Ursula von der Leyen, das Bundeswehrkrankenhaus in Hamburgwährend ihrer Sommerreise. Sie wird das persönliche Gespräch mit denSoldatinnen und Soldaten sowie den zivilen Beschäftigten führen.Zuvor bekommt sie das Leistungsspektrum des Krankenhauses vorgestelltund erhält dabei auch einen Einblick in die gerade begonnenenumfangreichen Baumaßnahmen. Unter anderem wird in den kommendenJahren ein Multifunktionsgebäude mit modernsten OPs und Ambulanzenerrichtet.Mit seinen 14 klinischen Fachabteilungen und den zugehörigenfachärztlichen Ambulanzen steht das Bundeswehrkrankenhaus sowohlmilitärischen als auch zivilen Patienten offen. Das Herzstück desKrankenhauses ist das moderne Bettenhaus mit der ZentralenInterdisziplinären Notaufnahme, in welcher im Jahr 2016 über 27.000Patienten behandelt wurden.Das Krankenhaus ist als eigenständiges regionales Traumazentrumvon der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zertifiziert.Durch die Kompetenz in allen Bereichen der Medizin bietet es seinenPatienten die Komplettversorgung aus einer Hand - von derUnfallversorgung bis zur Rehabilitation und Reintegration.Das Bundeswehrkrankenhaus betreibt in Zusammenarbeit mit derBerufsfeuerwehr Hamburg und der Bundespolizei das größte notärztlicheRettungszentrum Norddeutschlands. Von dort startet auch Christoph 29seine Luftrettungseinsätze für den Großraum Hamburg. In 2016 gab esfür die eingesetzten Rettungsmittel über 10.000 Alarmierungen.Einen ganz besonderen Stellenwert hat der Ausbildungsverbund intaktischer Medizin mit dem Kommando Schnelle EinsatzkräfteSanitätsdienst aus Leer.Das deutschlandweite Alleinstellungsmerkmal desBundeswehrkrankenhauses Hamburg ist die Kooperation im BereichTropenmedizin mit dem Bernhard-Nocht-Institut.Hinweis für die Medien:Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Besuch der Ministerinim Rahmen ihrer Sommerreise teilzunehmen.Termin:Dienstag, 22. August 2017, 13:30 - 15:00 Uhr Ort:Bundeswehrkrankenhaus HAMBURG, Lesserstraße 180, 22049 HAMBURGGeplanter Programmablauf am 22. August 2017:bis 13:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter an der Wacheab 14:00 Uhr Fototermin Ankunft der Ministerin, Begrüßungab 14:20 Uhr Vorstellung KrankenhausDabei: Besichtigung Patientenzimmer, Raum der Stilleab 14:40 Uhr PressestatementAkkreditierung:Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mitbeiliegendem Akkreditierungsformblatt per Fax oder E-Mail bis zum21.08.2017, 12:00 Uhr, anzumelden.Sie können sich auch gerne im Vorfeld telefonisch anmelden.Wir bitten um Ihr Eintreffen am 22.08.2017 bis 13:30 Uhr an derWache des Bundeswehrkrankenhauses. Ein Zugang ist nur mit vorherigerAkkreditierung möglich. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt nach13:30 Uhr aus organisatorischen Gründen nicht mehr sichergestelltwerden kann.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrOberstleutnant Michael WalbeckFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13500Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Mobil: +49 (0) 151 - 1264 0496Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanit?tsdienst, übermittelt durch news aktuell