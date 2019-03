Bundesminister stellen sich der Pflegebranche

BERLIN (dpa-AFX) - Die geplanten Verbesserungen für die Altenpflege stehen an diesem Donnerstag im Zentrum des Deutschen Pflegetags in Berlin (11.30 Uhr). Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) stellen sich dabei in einer Podiumsdiskussion den Vertretern der Branche.



In einer Initiative der Bundesregierung unter dem Namen Konzertierte Aktion Pflege ist unter anderem geplant, dass es in der Pflege bis 2023 zehn Prozent mehr Auszubildende geben soll. Kritiker halten die Aktion für unzureichend. Vor dem Beginn des Pflegetags äußern sich der Deutsche Pflegerat und die AOK mit Forderungen an die Politik./bw/DP/fba

