Bundesligaclubs unterstützen (X)XL Fans beim Abspecken / Präventionsprojekt Fußballfans im Training erfolgreich gestartet

Bonn (ots) - Sich im Alltag mehr bewegen, wieder Sport treiben,gesünder ernähren, nachhaltig Gewicht verlieren, und so seinpersönliches Krebsrisiko senken? Wie das geht, lernen seit derRückrunde 2016/2017 (X)XL-Fußballfans direkt bei ihrenLieblingsvereinen der 1. und 2. Bundesliga. Zahlreiche übergewichtigeMänner gingen im Jahr 2017 an den Start und kämpften gegenüberflüssige Kilos, und das mit großem Erfolg: Nachdem sie das12-wöchige Präventionsprogramm durchlaufen hatten, brachten dieTeilnehmer durchschnittlich 6,11 Kilo weniger auf die Waage. Jetztwerden auch Kurse für Frauen angeboten. Erste wissenschaftlicheErgebnisse zum Projekt "Fußballfans im Training" wurden vor kurzem inder Zeitschrift Prävention und Gesundheitsförderung veröffentlicht.Im Jahr 2017 starteten neun Bundesligavereine in Zusammenarbeitmit der Deutschen Krebshilfe und dem Institut für Therapie- undGesundheitsforschung (IFT-Nord) das Projekt "Fußballfans im Training"(FFIT): 1. FC Nürnberg, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Braunschweig,FC Ingolstadt, FC Schalke 04, Holstein Kiel, Mainz 05, RB Leipzig undSV Darmstadt 98."Das Projekt ist schon jetzt ein Erfolg. Einerseits wegen dertollen Resonanz in den Vereinen, andererseits wegen der messbarenkörperlichen Veränderungen bei den Fans", so Professor Dr. ReinerHanewinkel, Geschäftsführer des IFT-Nord. Er ist der Initiator desProjektes in Deutschland, das in Schottland bereits seit 2010erfolgreich durchgeführt wird. Die Mehrzahl der Teilnehmer hattenicht nur eine medizinisch bedeutsame Gewichtsreduktion erreicht,sondern konnte das Gelernte auch in den Alltag übertragen. "Dietäglichen Schrittzahlen haben sich beispielsweise innerhalb der zwölfWochen durchschnittlich um mehr als 50% erhöht, so Hanewinkel."2018 kamen bisher mit dem 1. FC Köln, Arminia Bielefeld, BorussiaDortmund, Hertha BSC und SV Sandhausen fünf weitere Vereine hinzu,die sich für die Gesundheit ihrer Anhänger engagieren. Alle führenjeweils mindestens einen Kurs - bestehend aus zwölf 90-minütigenEinheiten - mit 15 bis 20 übergewichtigen männlichen Fußballfansdurch. Die Teilnehmer sind im Alter von 35 bis 65 Jahren, ihrBauchumfang misst mindestens 100 Zentimeter. Darüber hinaus begannenim Frühjahr die ersten Kursangebote für weibliche X(XL) Fans. DieTrainer und Übungsleiter kommen dabei aus den eigenen Reihen derBundesligavereine."Wir freuen uns sehr, dass sich bereits nach kurzer Zeit so vieleBundesligaclubs an diesem von uns geförderten innovativenPräventionsprojekt beteiligen", betont Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Die Teilnehmer habenzu den Vereinen eine besondere soziale und emotionale Beziehung. Diebisherigen Ergebnisse zeigten, dass es in deren Umfeld gelingt, aucherwiesenermaßen schwierige Zielgruppen zu motivieren, nachhaltigetwas für ihre Gesundheit zu tun - durch mehr Bewegung und eineausgewogene Ernährung. "Damit kann das persönliche Risiko fürzahlreiche Krebserkrankungen, zum Beispiel für Darmkrebs reduziertwerden".Nahere Informationen zu Fußballfans im Training gibt es unterwww.ffit.de. Näheres zur Arbeit der Deutschen Krebshilfe aufwww.krebshilfe.deInterviewpartner auf AnfragePressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell