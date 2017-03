Die Bundesliga live auf Sky Sport News HD: BVB gegen HSV am 4. April für jedermann frei empfangbar (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die Partie des 27. Bundesliga-Spieltags am Dienstag, 4. April ab19.00 Uhr live auch auf Sky Sport News HD- Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 frei empfangbar/ ausführliche Informationen sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbarDie Bundesliga-Saison 2016/17 geht in die entscheidende Phase undauch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, könnenlive dabei sein. Am Dienstag, 4. April überträgt Sky Sport News HDdie Partie des 27. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und demHamburger SV live und für jedermann frei empfangbar.Neben der ausnahmsweisen Live-Übertragung im Free-TV ist das Spielfür Sky Kunden wie gewohnt auch auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und SkyGo verfügbar. Moderatorin Jessica Kastrop und Sky Experte LotharMatthäus stimmen die Zuschauer ab 19.00 Uhr auf alle Begegnungen desAbends ein. Kurz vor Anpfiff übernehmen dann Kommentator Kai Dittmannund Field-Reporter Patrick Wasserziehr, die die Partie imSignal-Iduna-Park begleiten. Die frei empfangbare Übertragung auf SkySport News HD endet um 22.15 Uhr.Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland:"Seitdem Sky Sport News HD im Free-TV zu sehen ist, lernen täglichmehr Zuschauer die erstklassige Berichterstattung unseres24-Stunden-Sportnachrichtensenders kennen. Die frei empfangbareLive-Übertragung der Bundesliga-Begegnung zwischen dem BVB und demHSV soll noch mehr Sportfans auf den Sender aufmerksam und ihnen Lustauf unser Programm machen."Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell