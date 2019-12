Bundesliga live im ZDF : TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Mainz (ots) - Mit einer "Englischen Woche" beendet die Fußball-Bundesliga dieHinrunde der Saison 2019/2020. Das ZDF überträgt am 20. Dezember 2019 dieFreitagsbegegnung des 17. Spieltages live: TSG 1899 Hoffenheim empfängt BorussiaDortmund. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ZDF-Experte Oliver Kahnbegrüßen die Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Arena in Sinsheim. Zum Anpfiffmeldet sich Béla Réthy am Reportermikrofon.Im Gegensatz zum BVB können die Hoffenheimer mit ihrem Dienstagspiel zufriedensein: Das Team von Trainer Alfred Schreuder gewann am 16. Spieltag mit 2:0 gegenUnion Berlin. Die ambitionierten Dortmunder mussten sich dagegen nach einer2:0-Führung noch mit einem 3:3 im Spitzenspiel gegen Tabellenführer RB Leipzigbegnügen.Auch das Freitagspiel zum Bundesliga-Rückrundenauftakt zwischen Schalke 04 undBorussia Mönchengladbach steht am 17. Januar 2020 live auf dem Programm des ZDF.https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4472801OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell