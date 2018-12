Bundesliga-Vergleich: Diese Sternzeichen haben die Profispieler

Wien (ots) -- Wettbasis untersucht die Sternzeichen der Fußballer in derersten Bundesliga- Schützen sind am seltensten, Widder am häufigsten in den Kadernder Erstligisten anzutreffenViele Kinder träumen davon, später einmal Profifußballer zu werdenund ihr Hobby zum Beruf zu machen. Doch nur die wenigsten Träumewerden erfüllt, da es nur ein kleiner Teil tatsächlich auf den Rasender Bundesliga schafft. Ob das Sternzeichen des Kindes einen Einflussdarauf haben könnte, hat nun die Informationsplattform fürSportwetten Wettbasis (www.Wettbasis.com) untersucht. Diese hat dieaktuellen Kader der 18 Bundesliga-Vereine auf die Sternzeichen derSpieler hin analysiert.Die meisten Bundesligaspieler sind Widder11,9 Prozent der Spieler aus den Kadern der 18 Bundesligisten sindim Sternzeichen des Widder, welches sich vom 21. März bis zum 20.April erstreckt, geboren. Dazu zählen unter anderem Manuel Neuer undFranck Ribéry. Den zweiten Platz belegen die Krebse: 11 Prozent derSpieler feiern in den ersten Wochen nach Beginn des astronomischenSommers Geburtstag. Am dritthäufigsten sind mit jeweils 9,9 ProzentJungfrauen und Fische auf dem Rasen der Vereine zu finden. So zumBeispiel die Julian Weigl und Timo Wagner, welche dem Sternzeichender Jungfrau beziehungsweise des Fisches zuzuordnen sind.Für Herbst-Kinder stehen die Chancen im Profifußball schlechtDie wenigsten Fußballspieler aus der ersten Bundesliga habenzwischen dem 23. November und 21. Dezember Geburtstag. Nur 4,6Prozent der insgesamt 527 Spieler sind im Tierkreiszeichen desSchützen geboren. Den vorletzten Platz teilen sich die SternzeichenSkorpion und Waage: 6,3 Prozent der Fußballprofis sind in dieser Zeitauf die Welt gekommen. Damit belegen alle drei Sternzeichen aus demHerbst die letzten Plätze.Diese Sternzeichen sind im Mittelfeld anzutreffenLeicht über dem Durchschnitt von 8,3 Prozent liegen dieWassermänner mit 9,1 Prozent: 44 Spieler sind im Tierkreiszeichendes Wassermanns zur Welt gekommen. Nur leicht über dem Durchschnittliegen Zwillinge mit 8,4 Prozent. Mit je 7,7 Prozent sind Stiere undLöwen etwas unter dem Mittelwert zu finden. Steinböcke sind mit 7Prozent ebenfalls nur unterdurchschnittlich oft auf den Plätzenvertreten.Alle detaillierten Ergebnisse finden Sie unter:http://ots.de/uGLGezPressekontakt:Luisa Lindenthal I luisa.lindenthal@tonka-pr.com I 030.403647.613Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell