Bundesliga-Topspiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München live im ZDF / Kooperation mit Sky (FOTO)

In Kooperation mit Sky Deutschland überträgt das ZDF am Samstag,2. November 2019, das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen denFC Bayern München. Auch die Sky-Zuschauer können die Begegnung wieüblich live im Einzelspiel oder in der Original Sky Konferenzverfolgen.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Begegnung versprichtgroßartigen Sport, das haben die jüngsten Spiele von EintrachtFrankfurt gegen Bayern München gezeigt. Wir freuen uns deshalb, denZDF-Zuschauern ein weiteres Bundesliga-Topspiel live präsentieren zukönnen. Das ist eine echte Win-win-Situation: für die Fans, für dieLiga und für beide Sender."Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights &Commercialization Sky Deutschland: "Wir ermöglichen dem ZDF dieLive-Übertragung des Bundesligaspiels Eintracht Frankfurt gegenBayern München. Damit betreiben wir Werbung für unser SkyBundesliga-Produkt und für den deutschen Fußball im Allgemeinen.Durch die Kooperation mit dem reichweitenstarken ZDF machen wir dasSpiel einem besonders großen TV-Publikum zugänglich."Für Moderation und Analyse steht ein gemischtes ZDF/Sky-Doppelbereit: Katrin Müller-Hohenstein begrüßt um 15.15 Uhr die Zuschaueraus der Frankfurter Arena - an ihrer Seite: der Sky-Experte undehemalige Nationalspieler Didi Hamann. Zum Anpfiff um 15.30 Uhrübernimmt ZDF-Live-Reporter Oliver Schmidt.Beide Klubs blicken in der jüngsten Vergangenheit auf einigedenkwürdige Spiele zurück. Eine echte Sensation lieferten dieFrankfurter 2018, als sie die Bayern im DFB-Pokalfinale mit 3:1schlagen konnten. Wenig später wechselte der erfolgreiche Coach derHessen, Nico Kovac, zum Finalgegner aus München.