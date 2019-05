Bundesliga-Stars räumen ihren Spind für den guten Zweck / Getragene Trikots und signierte Sammlerstücke kommen bei United Charity unter den Hammer

Baden-Baden (ots) - Als Andenken an die spannendeBundesliga-Saison können sich Fans derzeit unterwww.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal,einmalige Sammlerstücke sichern: Stars wie Luka Jovic, Manuel Neueroder Benjamin Pavard sowie Spitzenclubs wie der FC Bayern München, RBLeipzig und Eintracht Frankfurt beteiligen sich mit insgesamt 70Raritäten an der großen Auktion zum Bundesliga-Finale. Versteigertwerden unter anderem getragene Trikots, signierte Bälle, Schuhe undvieles mehr. Fans bekommen außerdem die wahrscheinlich letzte Chance,auf ein Bayern-Andenken von Franck Ribéry zu bieten - und das auchnoch für den guten Zweck, denn United Charity spendet alle Erlöseohne Abzug an gemeinnützige Organisationen, zum Beispiel an Wings forLife, Stars4Kids und Spielertrikot für Kinderlachen e.V. DieMöglichkeit zum Mitbieten gibt es unterhttps://www.unitedcharity.de/Specials/Bundesliga.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die mannormalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. DasInternet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- undzeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützigeStiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Lebengerufen und erzielte seither mehr als 8,4 Millionen Euro. DieAuktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationenund Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell