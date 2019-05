Bundesliga-Relegation im ZDF: Live und in Zusammenfassungen (FOTO)

Mainz (ots) -Die letzten Entscheidungen der Saison 2018/2019 im deutschenProfi-Fußball fallen in den kommenden Tagen. Das ZDF überträgt dieRelegationsspiele 2. Bundesliga gegen 3. Liga live. Die RelegationBundesliga gegen 2. Liga wird in ausführlichen Zusammenfassungenpräsentiert.SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Ingolstadt heißt dasRelegationsduell 3. Liga gegen 2. Liga am Freitag, 24. Mai 2019. DasZDF überträgt das Spiel live ab 18.00 Uhr. Katrin Müller-Hohensteinbegrüßt zusammen mit Experte Hanno Balitsch die Zuschauer aus derArena in Wiesbaden. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann. Auch dasRückspiel am Dienstag, 28. Mai 2019, steht ab 18.00 Uhr live auf demZDF-Programm. Live-Reporter in Ingolstadt ist Martin Schneider. FürModeration und Analyse stehen Jochen Breyer und Hanno Balitschbereit.Bleibt der VfB Stuttgart in der Bundesliga oder kann Zweitligist1. FC Union Berlin in die höchste deutsche Spielklasse aufrücken?Ausführliche Zusammenfassungen der beiden Relegationsspiele könnendie ZDF-Zuschauer am Donnerstag, 23. Mai 2019, um 23.15 Uhr und amMontag, 27. Mai 2019, ab 23.35 Uhr erleben. Reporter bei beidenSpielen ist Béla Réthy, Norbert König moderiert.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell