Bundesliga im Preisvergleich: Das kosten die Mundschutzmasken der Vereine

Wien (ots) -- Wettbasis vergleicht Preise für Mund-Nasen-Bedeckungen der Bundesligavereine - TSG 1899 Hoffenheim verkauft die teuersten Masken - Versandkosten bei Union Berlin am höchstenOb im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen - derzeit geht es kaum ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung. Dabei sind dem Design keine Grenzen gesetzt, sie sind in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich. Auch die Vereine aus der ersten deutschen Bundesliga bieten für ihre Fans Masken in den Vereinsfarben oder mit Logo an. Welcher Club die teuersten Gesichtsmasken verkauft, hat nun die Informationsplattform Wettbasis ( http://www.wettbasis.com ) analysiert. Zusätzlich wurden die Versandkosten ermittelt.Dieser Verein verkauft die teuerste MaskeBei der TSG 1899 Hoffenheim kostet die teuerste Maske im Fanshop 12,95 Euro. Damit ist der Verein absoluter Spitzenreiter im Preisranking. Am zweitteuersten kommt den Fans von Eintracht Frankfurt die Mund-Nasen-Bedeckung zu stehen: Sie ist für 10 Euro zu erwerben. Auch beim FC Bayern München müssen die Fans für ein Stückchen Stoff in den Vereinsfarben vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Hier kostet die Maske 8,95 Euro pro Stück.Schnäppchen bei Borussia MönchengladbachVon den 16 Vereinen, die derzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung in ihrem Onlineshop anbieten, verkauft Borussia Mönchengladbach mit Abstand die preiswerteste Maske: Für 2,99 Euro können die Fans der Fohlen eine erwerben. Etwas teurer ist mit 4,90 Euro der Mundschutz von Bayer Leverkusen. Auf dem dritten Platz befinden sich mit je 4,95 Euro die Masken des SC Freiburg, von Hertha BSC sowie des VfL Wolfsburg.Mit 4,99 Euro ist die Mundbedeckung von Borussia Dortmund nur wenige Cent teurer. Etwas mehr kostet die Maske von Schalke 04 mit 5,95 Euro. In den Shops von Bremen, Düsseldorf, Köln, Mainz sowie Union Berlin müssen die Fans 6,95 Euro pro Maske zahlen. Einen Euro mehr zahlen die Fans beim FC Augsburg (7,95 Euro). Keine Masken bieten der SC Paderborn 07 sowie RB Leipzig an.Hier ist der Versand am teuerstenBei Union Berlin kostet der Versand einer Maske genauso viel wie die Maske selbst: Mit 6,95 Euro ist die Zusendung der Maske damit mit Abstand am teuersten von allen Vereinen. Auch bei Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen schlägt der Versand mit 6 Euro zu Buche. Insgesamt vier Vereine verlangen 5 Euro für den Versand, darunter Bremen, Dortmund, Freiburg sowie Schalke. Zum Vergleich: Beim FC Augsburg zahlen die Fans 2,99 Euro Versandkosten pro Bestellung.Alle Informationen und Daten finden Sie unter folgendem Link:https://www.wettbasis.com/sportwetten-news/mundschutzmasken