Bundesliga-Manager schlagen Alarm: Führende Clubvertreter fürchten um Wettbewerbsfähigkeit der Liga

Berlin (ots) - Eintracht-Vorstand Hellmann: "Der internationaleTop-Fußball hat sich an Deutschland vorbei entwickelt" / Kind: FrühesWM-Aus ist "Spiegelbild der Leistungsentwicklung"Berlin, 22. August 2018- Vor dem Start in die neueBundesliga-Saison machen sich führende Clubmanager Sorgen über dieinternationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs. "Der vonimmer massiveren Investitionen geprägte internationale Top-Fußballhat sich an der Spitze an Deutschland vorbei entwickelt", sagte AxelHellmann, Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt, demWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 9/2018, EVT 23. August). DieErfolge der Nationalmannschaft und der deutschen Vereinsmannschaftenin der Champions League 2013 und 2014 hätten bei einigen "eineeinschläfernde Wirkung" auf die Bereitschaft gehabt, sich in der Ligakritischen Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit zu stellen, sagte Hellmannweiter: "Ich habe das Gefühl, dass sich bei einigen Spitzenkräftendes deutschen Fußballs eine gewisse Selbstzufriedenheiteingeschlichen hat."Auch Hannover-96-Präsident Martin Kind attestierte der Bundesliga,in den vergangenen Jahren an Konkurrenzfähigkeit eingebüßt zu haben."Die Bundesliga hat international an Bedeutung verloren, besondersauch in der Europa League und in der Champions League", sagte derClub-Chef dem Magazin. Es werde immer schwerer, Stars zu überzeugen,nach Deutschland zu wechseln. Das Vorrunden-Aus derNationalmannschaft bei der WM bezeichnete Kind als "Spiegelbild derLeistungsentwicklung".Hertha-Manager Preetz: Bundesliga muss sich stärker für InvestorenöffnenUm im Wettbewerb mit den Fußballmärkten in England, Spanien undItalien bestehen zu können, forderten mehrere Clubmanager, diebestehenden Hürden für Investoren im deutschen Profi-Fußballabzubauen. "Wir sind der Meinung, dass die Bundesliga sich im Sinneder Wettbewerbsfähigkeit öffnen muss. Jeder Verein sollte für sichselbst entscheiden können, welchen Weg er gehen möchte", sagteHertha-Manager Michael Preetz gegenüber 'Capital'. Bei Hertha lägedie letzte Entscheidung dann bei den Mitgliedern.Auch Eintracht-Vorstandsmitglied Hellmann sprach sich für eineReform der sogenannten 50+1-Regel aus. Bei einer Marktöffnung könneetwa mit einem Katalog sichergestellt werden, dass vereinsfremdeMehrheitseigner bei fundamentalen Fragen wie der Aufnahme vonKapital, aber auch bei dem Namen, dem Standort und den Farben nichtgegen den Verein und seine Mitglieder entscheiden dürfen, sagte er.Zugleich forderte Hellmann ein neues Regelwerk für die Finanzierungder Clubs durch ihre Gesellschafter und andere Kapitalgeber. DieBundesliga brauche "klare Regeln für ein Financial Fairplay und harteVorgaben für die Höhe und die Herkunft von frischem Kapital", soHellmann weiter.Kind verschärft Ton im 50+1-Streit: DFL verhält sich "wie einKartell" / Klage vor dem Landgericht Frankfurt für Herbst angekündigtIm Streit um die sogenannte 50+1-Regel im deutschen Profi-Fußballhat Hannovers Club-Chef Martin Kind die DFL scharf angegriffen. DieDFL verhalte sich "wie ein Kartell", das seine Regeln selbstbestimme, sagte Kind 'Capital'. Die 50+1-Regel, die vereinsfremdeInvestoren daran hindert, die Stimmenmehrheit bei einemBundesligisten zu übernehmen, bezeichnete der Club-Chef alsunzulässige "Wettbewerbshürde": "Bundesligaclubs sind heuteUnternehmen. Also muss hier auch das Unternehmensrecht gelten", sagteKind.Der Streit zwischen Kind und der DFL war zuletzt eskaliert.Nachdem das DFL-Präsidium im Juli eine Ausnahmegenehmigung für dieÜbernahme der Kontrolle bei Hannover 96 abgelehnt hatte, legte KindAnfang August Klage vor dem Ständigen Schiedsgericht der Lizenz-Ligenein. Im Herbst will der Unternehmer zudem eine weitere Klage vor demLandgericht Frankfurt einreichen. In diesem Verfahren will er die50+1-Regel unter anderem kartell- und wettbewerbsrechtlich überprüfenlassen. Kind machte deutlich, dass er für dieses zivilrechtlicheVerfahren mit mindestens zwei Instanzen kalkuliert. Auch einen Gangbis vor den Europäischen Gerichtshof hält er für denkbar. Aber auchein Kompromiss mit der DFL sei "durchaus noch möglich", sagte der96-Präsident.