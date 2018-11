Der Bundesliga-Klassiker Werder gegen Bayern und Spitzenreiter Dortmund gegen Freiburg am Samstagnachmittag, das Verfolger-Trio am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Original Sky Konferenz mit unter anderem BVB gegen Freiburgund Werder gegen den FC Bayern am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr- Das "Krombacher Topspiel der Woche" Hoffenheim gegen Schalke ab17.30 Uhr im Anschluss live- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr live mit drei BVB-Jägern:Leipzig gegen Mönchengladbach und Frankfurt gegen Wolfsburg- "Bundesliga kompakt" mit den ausführlichen Highlights vonDüsseldorf gegen Mainz am Freitag und Nürnberg gegen Leverkusen amMontag jeweils ab 22.30 Uhr- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen livedabei seinSpannung an der Tabellenspitze, ein dicht gedrängterTabellenkeller und die Bundesliga auf dem Weg zu ihrer torreichstenSaison seit über 30 Jahren: Die Saison 2018/19 bietet bislang alles,was das Fanherz begehrt.Die nächste Runde steht am kommenden Wochenende auf dem Programm,wenn Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag" jeweils siebenStunden live berichtet und sieben Partien des 13. Spieltags live undexklusiv überträgt - darunter alle Klubs der oberen Tabellenhälfte.Die Begegnungen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zeigt Sky wahlweiseals Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Der "Super Samstag" mit Werder gegen Bayern und dem BVB gegenFreiburg in der KonferenzEin echter Klassiker der Bundesliga-Geschichte steht amSamstagnachmittag auf dem Programm. Zum 105. Mal treffen dann der SVWerder Bremen und der FC Bayern München im Oberhaus aufeinander. Imvergangenen Jahrzehnt war die Rivalität eine einseitigeAngelegenheit: Die vergangenen 17 Pflichtspiel-Duelle der beidenKlubs gewann der Rekordmeister. Der letzte Bremer Sieg datiert vom20. September 2008, als Werder in der Allianz Arena mit 5:2triumphierte. Diesen historischen Negativlauf will die Kohfeldt-Elfam Samstag im Weserstadion endlich beenden.In den weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag empfängtTabellenführer Borussia Dortmund den SC Freiburg, der VfB Stuttgartden FC Augsburg und Hannover 96 die Mannschaft von Hertha BSC.Ab 14.00 Uhr meldet sich Moderatorin Esther Sedlaczek zu denNachmittagsspielen aus dem Studio. An ihrer Seiten werden die SkyExperten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partienbesprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alleTore - Die bwin Highlight Show" analysieren.Im "Krombacher Topspiel der Woche" treffen im Anschluss die TSGHoffenheim und der FC Schalke aufeinander. Nachdem bei den Schalkernam vergangenen Samstag beim 5:2 gegen Nürnberg der Knoten in derOffensive endlich platzte, wollen die Königsblauen nun in Hoffenheimnachlegen. Die Nagelsmann-Elf hingegen will mit einem Sieg Anschlussan die Tabellenspitze halten.Der "Super Sonntag" mit Leipzig - Mönchengladbach und Frankfurt -WolfsburgDer "Super Sonntag" steht dann ganz im Zeichen der Verfolger.Zunächst treffen mit RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach zweiBVB-Jäger im direkten Duell aufeinander. Danach will derTabellendritte Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg dieErfolgsserie der vergangenen Wochen fortsetzen. Moderator MichaelLeopold und Sky Experte Didi Hamann führen ab 14.30 Uhr durch denBundesliga-Sonntag."Bundesliga kompakt" mit Düsseldorf gegen Mainz am Freitagabendund Nürnberg - Leverkusen am MontagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt"unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführlicheSpielzusammenfassung der Partie von Fortuna Düsseldorf gegen den 1.FSV Mainz 05. Zum Abschluss des Spieltags zeigt Sky am Montagabendebenfalls ab 22.30 Uhr die Highlights der Begegnung des 1. FCNürnberg gegen Bayer Leverkusen.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmendes Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote)empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auchunterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindungbei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen SkySportsbars zu sehen.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung bereitswährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Der 13. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky:Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von FortunaDüsseldorf - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Esther Sedlaczek15.15 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern München auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: Borussia Dortmund - SC Freiburg auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: Hannover 96 - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.15 Uhr: VfB Stuttgart - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Esther Sedlaczek17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" TSG 1899 Hoffenheim- FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport UHDModeration: Sebastian HellmannSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach und EintrachtFrankfurt - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation:Michael Leopold19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDMontag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von 1. FC Nürnberg- Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell