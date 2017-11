Bundesliga-Adventskalender im Vergleich: Diese Vereine haben die günstigsten Türchen

Berlin (ots) - Vergleich der Schokoladen-Adventskalender allerBundesligisten sowie der Schokoladenhersteller Lindt, Milka und Co- VFB Stuttgart mit dem günstigsten Kalender, Leipzig mit demteuersten- Milka mit dem günstigsten Adventskalender derSchokoladenherstellerDer VFB Stuttgart bietet mit 3,99 Euro für 100 Gramm Schokoladeden günstigsten Adventskalender aller Bundesligisten an. Das ergabeine Untersuchung des Vergleichportals Netzsieger(www.netzsieger.de), bei der die Preise für 100 Gramm Schokolade derAdventskalender aller Vereine der 1. Fußball-Bundesliga verglichenwurden. Zwar sind die absoluten Preise der Adventskalender vonEintracht Frankfurt, dem FC Augsburg, der TSG Hoffenheim und Hannover96 mit 4,95 Euro vier Cent günstiger als der des VFB Stuttgarts,allerdings finden Fans des Aufsteigers mit 125 Gramm Füllgewicht hiermehr Schokolade.Am meisten müssen Fans von RB Leipzig für den Kalender ihresVereins bezahlen. Ganze 9,65 Euro werden für 100 Gramm Schokoladefällig. Allerdings rechtfertigt der Verein den Preis mit Extras wieeinem Poster oder anderen Weihnachtsangeboten. Auch die zweit- unddrittplatzierten Kalender von Bayern München (8,08 Euro) sowieBorussia Dortmund (7,48 Euro) sind zwar teuer, bieten aber Gutscheineund Autogrammkarten aller Spieler. Der Kalender des Rekordmeistersstellt noch ein weiteres Extra bereit: Fans können das Bild desgeschiedenen Trainers Carlo Ancelotti mit einem Sticker des aktuellenTrainers Jupp Heynckes überkleben.Fünf Vereine mit Premium-KalendernSchalke 04 und der VFB Stuttgart stellen neben reinenSchokoladen-Kalendern auch Premiumkalender - ähnlich wie die vonDortmund, München und Leipzig - mit Extras für 14,95 Euro bzw. 16,95Euro bereit. Auch im Segment der Premium-Kalender hat der Kalenderdes VFB Stuttgart das beste Preis-Leistungs-Verhältnis - hier kosten100 Gramm 4,24 Euro.Mit der wenigsten Schokolade und ohne Extras - bei einem Preis von6,60 Euro pro 100 Gramm Schokolade - offeriert die TSG Hoffenheimwohl das ungünstigste Preis-Leistungs-Verhältnis der Untersuchung.Auch die Fans von Bayer Leverkusen gucken zur Weihnachtszeit in dieRöhre: Im Fanshop ist wegen Lieferanten-Schwierigkeiten kein Kalendererhältlich.Milka hat den günstigsten Kalender der SchokoladenherstellerMit 2,75 Euro pro 100 Gramm Schokolade bietet Milka dengünstigsten Kalender der Schokoladenhersteller an. Damit sind dieKalender mit der Lila Kuh auch günstiger als alleBundesliga-Adventskalender. Den zweiten Platz belegt derRittersport-Kalender mit 3,48 Euro. Knapp dahinter folgt FerreroKinder-Kalender mit 4,04 Euro pro 100 Gramm Schokolade. Mehr als dasdoppelte verlangt Hachez für seinen Kalender: Knapp zehn Euro werdenfür 100 Gramm Schokolade fällig. Wer auf die festliche Aufmachungverzichten kann, sollte auf die normalen Tafeln zurückgreifen. Sokönnen 100 Gramm Schokolade schon für 98 Cent erworben werden.Die gesamte Übersicht mit detaillierten Informationen zu Preisen,Rabatten und Extras ist hier zu findenhttps://www.netzsieger.de/ratgeber/adventskalender-preisvergleichÜber NetzsiegerNetzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startupaus Berlin beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zuden führenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. Dieerfahrenen Redakteure vergleichen die ganze Bandbreite modernerProdukte und Services - von Software über Versicherungen bis hin zuElektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich,prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die besteEntscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten.Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen TestberichteMillionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellenKaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen jedem Interessentendabei frei und kostenlos zur Verfügung.Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312Original-Content von: Netzsieger, übermittelt durch news aktuell