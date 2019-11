Bundesleistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer*innen 2019

Frankfurt (ots) - Nur noch wenige Stunden bis zum offiziellen Startschuss zumdiesjährigen Bundesleistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer im PPGTechnology-Center in Hilden.13 junge Gesell*innen treten bei den Deutschen Meisterschaften derBerufsabsolventen im Fahrzeuglackiererhandwerk im kollegialen Wettstreitgegeneinander an. Die Aufgabenstellung wurde an die Teilnehmerinnen undTeilnehmer verteilt, die gewünschten Farbtöne für die individuellen Gestaltungensind ausgemischt, die Arbeitsplätze vorbereitet - es kann losgehen!Motto der diesjährigen Aufgabe ist "Deutscher Lackierertag 2020". DieWettbewerber*innen sollen in 12 Stunden, verteilt auf zwei Tage, das Designeiner Fahrzeugtür und einer Werbetafel mit einem vorgegebenen Schriftzugrealisieren und im Rahmen der freien Gestaltung die Lackierung einesFahrzeugmodells, das für eine Tombola bei der Veranstaltung gedacht ist,anfertigen. Keine leichte Herausforderung.Wir wünschen den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Bayern,Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalenviel Erfolg!Hintergrund:Der dreistufige Praktische Leistungswettbewerb (PLW) wird seit 1951 jährlich inallen Handwerksberufen nach den Berufsabschluss- und Gesellenprüfungendurchgeführt.Im Maler- und Lackiererhandwerk beginnt er auf Innungsebene und wird auf Landes-und Bundesebene fortgesetzt. Zugangsvoraussetzung ist die Note "Gut" in derAbschlussprüfung; die Teilnehmer*innen dürfen nicht älter als 27 Jahre sein. DieTeilnahme ist freiwillig.Beim Leistungswettbewerb absolvieren alle Landessieger*innen aus dem Maler- undLackiererhandwerk zeitgleich umfangreiche Wettbewerbsaufgaben, die vonerfahrenen Meisterinnen und Meistern entwickelt und von unabhängigen Jurysüberwacht und bewertet werden. Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks(PLW) hat zum Ziel, die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung herauszustellen,die Achtung vor der beruflichen Arbeit im Handwerk zu stärken und für dasHandwerk zu werben. Die Öffentlichkeit soll für die Bedeutung derAusbildungsleistungen im Maler- und Lackiererhandwerk sensibilisiert und begabteLehrlinge in ihrer beruflichen Entwicklung gefördert werden.Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks findet unter der Federführungdes Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) statt und steht unter derSchirmherrschaft des Bundespräsidenten.Pressekontakt:V.i.S.d.P. Christine MarzullaKontakt für weitere Infos:marzulla@farbe.de,Telefon +49 (069) 66575-311Original-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuell