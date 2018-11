Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 23.11., ab 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Bremen (ots) - Die Presse nannte sie "im Hitzesommer diewichtigste Frau der Regierung": Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner. Mit Mitte 20 wurde die Rheinland-Pfälzerin Mitglied derCDU. Sie stieg rasant auf, musste aber auch Niederlagen einstecken,wie die verlorene Landtagswahl vor zwei Jahren in ihrer Heimat. Vorwelche Herausforderungen sie ihre neue berufliche Aufgabe bishergestellt hat, wie Integration wirklich gelingen kann und wie sich diedrei Spitzenkandidaten auf den CDU-Parteivorsitz am Dienstag derRegionalkonferenz in Idar-Oberstein gestellt haben, erzählt dieehemalige Deutsche Weinkönigin bei 3nach9. Außerdem begrüßen Giovannidi Lorenzo und Judith Rakers am Freitag, 23.11., ab 22 Uhr imNDR/RB-Fernsehen folgende Gäste: die Schauspielerin Ingrid vanBergen, den Unternehmer Dirk Roßmann, den Schauspieler Armin Rohde,den Modedesigner Harald Glööckler, den Pianisten Joja Wendt und denAutor Domink Bloh.Ingrid van BergenIhre Charakterstärke habe sie sich aus der Kindheit bewahrt, sagtedie aus Masuren stammende Ingrid van Bergen bei ihrem letzten Besuchbei 3nach9. Dass sie auf die Bühne gehört, wusste sie schon in jungenJahren. In den 50er und 60er Jahren gehörte die Blondine mit demherben Charme zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Auchfür Edgar-Wallace-Verfilmungen stand sie vor der Kamera. Spätermachte sie Kabarett bei den Berliner "Stachelschweinen". WelcheVerbindung sie zu den neu entdeckten Werken von Heinz Erhardt hat,berichtet Ingrid van Bergen bei 3nach9.Dirk RoßmannEr ist Deutschlands Drogerie-König, aber der Weg dorthin war allesandere als vorgezeichnet. Dirk Roßmann eröffnete mit Mitte 20 seinenersten Drogeriemarkt, heute arbeiten rund 50.000 Mitarbeiter in ganzEuropa für sein Unternehmen. Der Autodidakt berichtet bei 3nach9 überseinen erfolgreichen Werdegang, die damit verbundene und inzwischenüberwundene Geltungssucht und warum er aus Protest über seineBundeswehr-Rekrutierung auf eine Eiche kletterte.Armin RohdeSeitdem Armin Rohde Nichtraucher ist, greift er immer häufiger zumFotoapparat statt zur Kippe. Seinen eigentlichen Beruf möchte derSchauspieler aber nicht missen: "So viel Zeit" heißt sein aktuellerKinofilm, dessen Dreharbeiten den gebürtigen Gladbecker wieder insRuhrgebiet führten. Warum er Mitte der 70er Jahre ein Jahr lang inden USA lebte und welche Drohungen er durch soziale Netzwerke erhält,berichtet Armin Rohde bei 3nach9.Harald GlööcklerIn seinem Auftreten und seinem Aussehen ist er exzentrisch.Schillernd. Schrill. Harald Glööckler gilt als der Paradiesvogelunter den deutschen Modedesignern. Doch er kann auch anders. Mitseinem neuen Buch appelliert er an die Institution Kirche. Die Bibelbezeichnet er als "Kochbuch des Lebens". Warum er dennoch keinaktives Kirchenmitglied ist und warum für ihn jede Frau einePrinzessin ist, erzählt Harald Glööckler bei 3nach9.Joja WendtDeutschlands erfolgreichster Jazz-Pianist verbindet Klassik mitRock'n'Roll und Virtuosität mit Humor. Aktuell begeistert Joja Wendtauf einer großen Deutschlandtournee sein Publikum. Wie jeder in nureiner halben Stunde zum Pianisten werden kann und welche besondereBeziehung er zu Joe Cocker pflegte, erzählt der gebürtige Hamburgerbei 3nach9.Dominik BlohDominik Blohs Kindheit und Jugend waren geprägt von Gewalt. AlsMinderjähriger wird er obdachlos, lebt jahrelang immer wieder auf derStraße, wird zum Kleinkriminellen. Als er in der FlüchtlingskriseMenschen hilft in Deutschland ein Zuhause zu finden, wird auch ihmendlich geholfen. Seit zweieinhalb Jahren hat Dominik Bloh einenfesten Wohnsitz und er arbeitet an einer Schule mit schwererziehbaren Jugendlichen. Über seinen beeindruckenden Weg und dieBedeutung von Büchern in seinem Leben, berichtet der ehemaligeStraßenjunge bei 3nach9.