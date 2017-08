Neckarsulm (ots) -Regionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit - dafür stehen dieMilchprodukte der regionalen Lidl-Eigenmarke "Ein gutes StückBayern". Gemeinsam mit der Privatmolkerei Bechtel hat Lidl mit derRegionalmarke ein zukunftsweisendes Konzept zur Förderung vonTierwohl und Unterstützung von bäuerlichen Familienbetriebenentwickelt. Die Fortschritte und Meilensteine bei "Ein gutes StückBayern" stellten die beiden langjährigen Partner gestern demBundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Christian Schmidtvor. In Schwarzenfeld, dem Unternehmenssitz der PrivatmolkereiBechtel, informierte sich der Bundespolitiker über dasLidl-Regionalkonzept, das an die teilnehmenden Milchbauern hoheAnforderungen stellt. "Regionalität, Tierschutz und Nachhaltigkeitstehen für Verbraucher ganz oben auf der Agenda. Wenn Handel,Verarbeiter und Erzeuger gemeinsam auf Qualität setzen, ist das dierichtige Zukunftsstrategie", betonte Schmidt.Lidl führt Tierschutzlabel für komplettes Molkereisortiment von"Ein gutes Stück Bayern" einIn Sachen Tierschutz verkündete Lidl im Beisein desBundesministers den nächsten Meilenstein: Im Oktober 2017 führt derLebensmitteleinzelhändler für alle Molkereiprodukte der Regionalmarkewie z. B. Milch, Butter, Käse oder Quark die Premiumstufe(Zwei-Sterne-Label) des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" ein."Nachdem wir im Januar auf der Internationalen Grünen Woche in Berlindie Einführung des Tierschutzlabels für die Frischmilch angekündigthaben, freuen wir uns umso mehr, dass wir bereits im Herbst alleMilchprodukte von 'Ein gutes Stück Bayern' umstellen werden",erklärte Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf Lidl Deutschland. "DenVerbrauchern bieten wir damit eine Kaufalternative undOrientierungshilfe. Sie können sich beim Einkauf bewusst für mehrTierschutz entscheiden."Über 14,8 Millionen Euro für teilnehmende LandwirteSeit Entstehung der Marke im Jahr 2009 liegt der Fokus bei derHerstellung der Milchprodukte von "Ein gutes Stück Bayern" aufTierwohl, einer nachhaltigen Bewirtschaftung sowie Stärkungbayerischer Familienbetriebe. Für die Erfüllung der weiterführendenAnforderungen hat das Unternehmen Lidl bis heute über 14,8 MillionenEuro an die teilnehmenden Milchbauern ausgeschüttet. "Diefinanziellen Mehreinnahmen sind für die Landwirte sehr wichtig, dennsie werden direkt in das Wohl der Tiere und die nachhaltigeBewirtschaftung der Flächen eingesetzt", ergänzte René Guhl,Geschäftsführer der Privatmolkerei Bechtel. Die Landwirte haben sichdabei von Beginn an verpflichtet, die Milchkühe gentechnikfrei zufüttern und artgerecht mit großzügigem Platzangebot im Laufstall,regelmäßiger Klauenpflege sowie ganzjährig ohne Anbindehaltung zuhalten. Im Rahmen der Weiterentwicklung der regionalenLidl-Eigenmarke haben sie diverse weitere Tierwohlmaßnahmen wie einewiederkäuergerechte Fütterung, homöopathische Behandlungsmethodenoder einen Laufhof eingeführt. Abhängig von der geliefertenMilchmenge werden von den Milcherzeugern zudem Ackerflächen zurAnlage von Blühstreifen für Bienen und seltene Insekten zur Verfügunggestellt. Mit Umstellung auf die Premiumstufe des Tierschutzlabels"Für Mehr Tierschutz" sorgen die Landwirte darüber hinaus für einzusätzliches Angebot an Fress- und Liegeplätzen sowie für einenganzjährigen Zugang zum Außenklima über eine Weide.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Online-Shop Food- undNon-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit etwa 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen,Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeitauf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt,Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell