Bundesland Bremen erlässt Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße

BREMEN (dpa-AFX) - Auch das Bundesland Bremen hat nun einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Quarantäne-Ordnung in der Corona-Krise erlassen.



Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellte am Freitag die Liste vor, die Bußgelder zwischen 50 Euro und 5000 Euro vorsieht. "In diesem Bußgeldkatalog sind die Fälle des Alltags geregelt", sagte Mäurer. Andere Bundesländer hatten schon früher konkrete Sanktionen eingeführt.

In Bremen muss danach eine infizierte Person 400 Euro bezahlen, wenn sie ohne besonderen Grund oder ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes die Quarantäne verlässt. Bei Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Menschen werden für jeden Beteiligten 50 bis 150 Euro fällig. Wer öffentliche oder private Veranstaltungen organisiert, muss zwischen 250 und 2500 Euro bezahlen. Die höchsten Bußgelder werden fällig für unerlaubtes Betreiben von Tagespflege, Schulen oder Kitas.

In Wiederholungsfällen können die Bußgelder bis auf 25 000 Euro steigen. Der Bußgeldkatalog ist Teil einer Rechtsverordnung, in der die Regierung des kleinsten Bundeslandes die bisherigen Verfügungen zusammengefasst hat. Sie tritt am Samstag in Kraft./fko/DP/fba