Bundesländerindex Mobilität: Großbaustelle Verkehr / Baden-Württemberg, Thüringen, Rheinland-Pfalz führen im Länderranking (FOTO)

Berlin (ots) -Baden-Württemberg (Platz 1), Thüringen (Platz 2) undRheinland-Pfalz (Platz 3) sind deutschlandweit Spitzenreiter beimThema nachhaltige Mobilität. Zu diesem Ergebnis kommt einwissenschaftlicher Ländervergleich, den das Forschungsinstitut Quotasim Auftrag von Allianz pro Schiene, Bund für Umwelt und NaturschutzDeutschland (BUND) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR)erstellt hat. Der "Bundesländerindex Mobilität & Umwelt 2018/19"spiegelt die mobilitätsrelevanten amtlichen Statistiken und dieverkehrspolitischen Weichenstellungen aller 16 Länder. SpitzenreiterBaden-Württemberg erreicht im Vergleich Bestnoten beiVerkehrssicherheit und Lärmschutz - trotz der hohenStickstoffdioxidkonzentration in den Städten und löst damit Thüringenals Nummer eins im Ländervergleich ab. Hamburg (14), Niedersachsen(15) und Bayern (16) belegen im aktuellen verkehrspolitischenLänderranking die drei letzten Plätze. Im Bundesländerindex 2016/2017waren Brandenburg (14), Bayern (15) und Hamburg (16) dieSchlusslichter gewesen.Fünf Baustellen des Verkehrs: Sicherheit, Lärm, Fläche, Klima undLuftqualität"Die Gesamtplatzierung eines Landes errechnet sich aus denErgebnissen in den fünf großen Baustellen der Verkehrspolitik",erläuterte Thomas Krautscheid, Abteilungsleiter Verkehr und Umweltbei Quotas. "Verkehrssicherheit, Lärmminderung, Flächenverbrauch,Klimaschutz und Luftqualität, das sind die Kernindikatoren, die wirbetrachten und bewerten." Die statistischen Daten stammen ausamtlichen Quellen, die politischen Zielsetzungen der Länder fragteQuotas direkt bei den Verkehrsministerien der Länder ab. "14Bundesländer haben uns in einem detaillierten Fragebogen die eigenenverkehrspolitischen Ziele erläutert", sagte Krautscheid. "MitStatistik, Antwortbögen und Eigenrecherche können wir dann am Endegenau bestimmen, wo in jedem Land die größten verkehrspolitischenHerausforderungen liegen und ob es vor Ort Ziele gibt, um dieseProbleme anzugehen. Wir betrachten außerdem, ob sich die Daten imVerlauf der Jahre innerhalb des Zielkorridors weiterentwickeln." Ausall diesen Faktoren lasse sich dann schließlich die Platzierung fürjedes Bundesland ermitteln, sagte Krautscheid bei der Vorstellung desBundesländerindex im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz undnukleare Sicherheit (BMU) am Mittwoch in Berlin.Ziele im Verkehr: Ohne die Länder nicht zu erreichenDer Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege, betontebei der Vorstellung des Ländervergleichs, dass die Bundesregierungfür fast alle Themen des Mobilitätsindexes bereits konkretequantitative Ziele festgeschrieben habe. "Bei der Verkehrssicherheit,beim Klimaschutz, dem Flächenverbrauch und auch beim CO2-Ausstoß desVerkehrs, der laut Klimaschutzplan bis 2030 um 40 Prozent sinkensoll, ist der Bund bei seinen Zielen ehrgeizig unterwegs. Allerdingskann Deutschland seine guten Vorsätze nur mit Hilfe der Bundesländererreichen und die sind leider noch viel zu zögerlich." DerBundesländerindex zeige sehr klar, dass die meisten Länder - etwabeim Lärmschutz oder bei der Luftreinhaltung - lediglich aufgesetzlich vorgeschriebene Pläne der Kommunen Bezug nehmen,kritisierte Flege und verwies auf die drei Spitzenreiter imMobilitätsindex. "Baden-Württemberg, Thüringen und Rheinland-Pfalzzeigen, dass Verkehrspolitik eine Gestaltungsaufgabe ist und nichteine Verwaltung des Status quo." In ihrem Grußwort zur Vorstellungdes Bundesländerindex betonte BMU-Staatssekretärin RitaSchwarzelühr-Sutter ebenfalls die zentrale Rolle der Länder für dieVerkehrs- und Klimaschutzziele der Bundespolitik.DVR zieht gemischte Bilanz bei den Zahlen der UnfallopferBeim Bemühen der Länder, die Zahl der Toten und Schwerverletztenim Straßenverkehr zu senken, zeichnete der DVR eine gemischte Bilanz."In Deutschland insgesamt liegt die Zahl der Toten zwar unter demStand von 2012", sagte der Hauptgeschäftsführer des DeutschenVerkehrssicherheitsrates (DVR), Christian Kellner. "Doch wenn wir bis2020 die Zahl der getöteten Unfallopfer deutschlandweit um 40 Prozentsenken wollen, dürfen wir uns mit den Länderergebnissen bei weitemnicht zufriedengeben. Zumal die Zahl der Schwerverletzten auf hohemNiveau stagniert und heute höher ist als 2012 und 2013." Dennochlobte Kellner, dass sich viele Bundesländer eigene Sicherheits-Zielegesetzt und die Vision Zero für die regionaleVerkehrssicherheitsarbeit festgeschrieben hätten. Besondersbemerkenswert sei die Entwicklung von Baden-Württemberg und Berlin,die aktuell bei der Verkehrssicherheit hinter dem SpitzenreiterHessen auf den Plätzen 2 und 3 rangieren. Noch vor zwei Jahren lagensie im Mittelfeld. "Beide Länder engagieren sich sehr stark für dieVerkehrssicherheit. Daran können sich andere Länder ein Beispielnehmen", so Kellner.Bundesländerindex: BUND sieht keine VerkehrswendeFür den BUND-Vorsitzenden Hubert Weiger zeigt das Länderrankingdeutlich, dass neben erkennbaren Fortschritten in einigenBundesländern bis jetzt auch auf Länderebene keine ausreichendenMaßnahmen für eine Verkehrswende getroffen werden. Insgesamt werdeauf Bundes- und Landesebene viel zu wenig getan, um die Klima- undUmweltziele zu erreichen. "Bremen, Rheinland-Pfalz und Thüringenhaben die CO2-Emissionen im Verkehr nur marginal reduziert, in allenanderen Ländern sind die Emissionen gestiegen. Und ernüchternd müssenwir festhalten, dass eine tatsächliche Verkehrswende in keinem derBundesländer erkennbar ist. Zwar haben zumindest Baden-Württemberg,Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhaltbereits CO2-Minderungsziele für den Verkehrssektor beschlossen,tatsächlich steigen die Emissionen aber weiter," sagte Weiger.Kritisch sieht BUND die in Folge des Abgasskandals immer noch zuhohen Stickstoffdioxidwerte: In zehn von sechzehn Bundesländern gabes 2017 Grenzwertüberschreitungen. "Die Länder müssen denGesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und endlichausreichende, effektive Maßnahmen für die Luftqualität in unserenStädten umsetzen." Der BUND-Vorsitzende hob positiv hervor, dass esin immerhin neun Ländern konkrete Ziele zur Verringerung desFlächenverbrauchs gebe. "Allerdings würden derzeit noch 61 Hektar proTag für Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht," so Weiger. "Damitversiegeln wir unsere Landschaft immer noch in einem zu hohen Maße.Bis 2020 sollte Deutschland eigentlich bei 30 Hektor pro Tag sein.Davon sind wir noch weit entfernt. Anstatt für unsere Mobilität immermehr neue Flächen aufwändig, kostspielig und umweltzerstörend zuerschließen, muss die vorhandene Verkehrsinfrastruktur optimiert undverbessert werden."Weitere Informationen: Der "Bundesländerindex Mobilität undUmwelt" mit allen Einzelergebnissen auf www.allianz-pro-schiene.dePressekontakte:Barbara Mauersberg, Pressesprecherin Allianz pro Schiene, Tel.030-2462599-20, E-Mail: barbara.mauersberg@allianz-pro-schiene.de,www.allianz-pro-schiene.deSigrid Wolff, BUND-Pressesprecherin, Tel. 030-27586-464/-425,Mobil: 0162 96 11 946, E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netJulia Fohmann, Pressesprecherin Deutscher Verkehrssicherheitsrat,Tel. 030-2 26 67 71-30, E-Mail: JFohmann@dvr.de, www.dvr.deOriginal-Content von: Allianz pro Schiene, übermittelt durch news aktuell