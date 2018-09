Bundesländer wollen Ausweiskontrolle vor Besteigen des Flugzeugs

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

BERLIN (dpa-AFX) - Ausweiskontrollen vor dem Besteigen eines Flugzeugs sollen nach dem Willen der Bundesländer verpflichtend werden.



Einen entsprechenden Vorschlag nahm der Bundesrat am Freitag an. Hintergrund ist Sorge um die Luftsicherheit: Ohne Kontrolle könnten Kriminelle oder Terroristen mit falscher Identität an Bord gelangen, so die Befürchtung. Mit dem Gesetzentwurf aus Niedersachsen muss sich nun der Bundestag befassen.

In anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Belgien oder Spanien sind Fluggesellschaften schon verpflichtet, die Identität eines Fluggastes durch Abgleich von Ausweis und Buchungsdaten sicherzustellen.

Der Flughafenverband ADV lehnte die Pläne ab. "Das Vorhaben wird in der Praxis gar nicht umsetzbar sein", erklärte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Eine wirkliche Identitätskontrolle, also ein biometrischer Abgleich des Reisenden mit seinem Ausweis und seiner Bordkarte, ist eine hoheitliche Aufgabe und müsste von einem Polizeibeamten, nicht von Mitarbeitern von Airlines oder Flughäfen, wahrgenommen werden." Identitätskontrollen würden nur Passagiere belasten, argumentierte Beisel. Zudem gebe es bereits Luftsicherheitskontrollen für Reisende und Gepäck./hrz/DP/stw