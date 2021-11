Bundesländer-Vergleich: Niedersachsen ist digitaler Vorreiter

Nürnberg (ots) -Studie zeigt, in welchen Bundesländern die Bürgerinnen und Bürger besonders oft digitale Angebote wahrnehmen wollen - und während Corona ausprobiertenIn der Corona-Krise haben sich die Deutschen zunehmend für digitale Kommunikationswege erwärmt. So haben sie Bankgeschäfte und berufliche Konferenzen, aber auch Treffen mit Freunden verstärkt auf den Bildschirm verlegt. Regional sind die Menschen allerdings unterschiedlich offen für diese neuen Formate.Im Flächenland Niedersachsen ist die Vorliebe für digitale Kommunikation besonders stark ausgeprägt. Behörden- und Bankangelegenheiten, Fortbildungen und Arzttermine erledigen sie bevorzugt am Bildschirm. Das geht aus dem Bundesländer-Vergleich hervor, der im Rahmen der repräsentativen Studie "Liquiditätsbarometer 2021" erhoben wurde. Dafür hat die TeamBank mehr als 3.000 Menschen in Deutschland befragen lassen.Auch unabhängig von der Corona-Krise wollen vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner Niedersachsens digitale Angebote wahrnehmen: 68 Prozent von ihnen möchten Behördenangelegenheiten lieber online als vor Ort erledigen, im Bundesschnitt sind es 60 Prozent. 52 Prozent der Niedersachsen bevorzugen Weiterbildungskurse online, im Bundesschnitt 46 Prozent. Jeder Zweite möchte seine Geldangelegenheiten über das Netz erledigen, und zwar nicht nur Online-Banking für die alltäglichen Überweisungen, sondern sie bevorzugen auch die Beratung zu Geldanlagen oder zu einem Kredit online, z. B. per Videochat. 31 Prozent der Niedersächsinnen und Niedersachsen treffen ihren Arzt lieber auf digitalem Wege als in der Praxis, wenn keine körperliche Untersuchung ansteht. Im Bundesschnitt sehen das nur 24 Prozent so. 29 Prozent bevorzugen sogar für Konzerte den Computer. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 20 Prozent der Befragten, die das Musikerlebnis lieber per Stream auf dem Sofa statt live vor der Bühne verfolgen."Im zweitgrößten deutschen Bundesland sind die Wege oft weit. Viele Menschen in Niedersachsen haben in der Pandemie die Vorzüge der digitalen Kommunikation mit Ärzten, Behörden und Banken entdeckt", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Eine schnelle, zeit- und ortsunabhängige Kommunikation mit der Bank kommt den Vorlieben der Niedersächsinnen und Niedersachsen entgegen. Aber auch deutschlandweit profitieren die Menschen davon und nutzen diese Angebote verstärkt. Wir bauen deshalb die persönliche Beratung über digitale Kanäle stetig aus."In Berlin werden Behörden, Banken und Arbeitstreffen gern online besuchtAuch die Berlinerinnen und Berliner sind in Sachen Behörden, Bank und Arbeitsbesprechungen häufiger für die Online-Variante zu haben als der Bundesschnitt. Die Menschen in Sachsen-Anhalt sind nur bei Online-Fortbildungen digital-begeistert (53 Prozent), für die Saarländerinnen und Saarländer sowie Personen aus Rheinland-Pfalz sind es Arbeitsbesprechungen (47 und 48 Prozent), die sie künftig lieber über das Internet als präsent im Büro abhalten möchten.Die Menschen in Baden-Württemberg bevorzugen dagegen häufiger Präsenztermine, sie sind weniger aufgeschlossen für digitale Angebote: So sind unter ihnen nur 32 Prozent von digitalen Arbeitsbesprechungen überzeugt und nur 41 Prozent von Online-Fortbildungen.Bundesweit werden künftig vor allem Behördenangelegenheiten von den Befragten online gewünscht, sechs von zehn Deutschen bevorzugen hier digital vor persönlich - mit weitem Abstand zu Fortbildungskursen. Treffen mit Freundinnen und Freunden möchten die Deutschen lieber persönlich abhalten, sie landen mit nur neun Prozent auf dem letzten Platz. Hintergrundinformationen:Die Studie "Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013 Liquidität und Konsumverhalten der Generation 50Plus im Vergleich zur deutschen Gesamtbevölkerung. Im Januar 2021 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.158 Personen im Alter zwischen 18 bis 79 Jahren online. Zusammen mit der Befragung wurde das TeamBank-Liquiditätsbarometer ermittelt, welches die Stimmung zur finanziellen Situation der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger erfasst.