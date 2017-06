Bundesländer-Vergleich: Jede fünfte Erbschaft in Deutschland liegt künftig über einer Viertelmillion Euro

Berlin (ots) -- In Bayern wird am häufigsten geerbt, in Hessen gibt es diemeisten Groß-Erben- Immobilien-Nachlässe nehmen zu und sind bald in jedem zweitenErbe enthalten- Fast die Hälfte der Deutschen fühlt sich nicht ausreichend zumThema informiert- Bundesweit repräsentativer Vergleich aller Bundesländer durchdie Quirin Privatbank und das internationaleMarktforschungsinstitut YouGovErbschaften werden zum Massenphänomen in Deutschland: Mehr alsjeder dritte Erwachsene hat mindestens schon einmal geerbt (35 %),bei den über 55-Jährigen sogar mehr als die Hälfte. RegionaleSpitzenreiter sind die Bayern (38 %), Schlusslichter die Bewohner vonHamburg und Mecklenburg-Vorpommern (31 %). Große Erbschaften gab esbisher am häufigsten in Hessen, wo jeder vierte Erbe mindestens100.000 Euro vererbt bekam, gefolgt von den Bundesländern Bayern undHamburg. Zukünftig werden Erbschaften in diesem Umfang in Deutschlandaber immer wahrscheinlicher. Vier von zehn Deutschen, die selbstetwas vererben wollen, schätzen den Wert der Erbmasse auf mindestens100.000 Euro, jeder fünfte sogar auf mehr als eine ViertelmillionEuro. Wesentlicher Grund dafür sind Immobilien, die künftigwahrscheinlich schon in mehr als jedem zweiten Erbe enthalten seinwerden.Das sind Ergebnisse einer bundesweiten, in allen 16 Bundesländernrepräsentativen Studie der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mitdem internationalen Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland. AufBasis von 7.432 Online-Interviews wurde im April 2017 ermittelt, wieviele Erwachsene schon einmal geerbt haben, zukünftig ein Erbeerwarten oder selbst planen, ein Erbe zu vergeben. Karl MatthäusSchmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank: "Die ThemenErben und Vererben werden in Deutschland immer wichtiger - damitsteigen der Informationsbedarf der Menschen und die Anforderungen andie Berater nachhaltig."Jeder Zweite will vererben - aber nicht nach starren RegelnJeder zweite Erwachsene in Deutschland hat vor, etwas zu vererben.Am häufigsten in Baden-Württemberg (55 %), am seltensten in Sachsen(40 %). Nur jeder achte Deutsche findet es dabei wichtig, dieVerteilung einer Erbschaft zuvor mit allen Beteiligten zu besprechen.Die exakt gleichmäßige Verteilung unter den Erben hält die Hälfte derDeutschen für gerecht. Jeder Fünfte findet es aber auch gerecht, wennMenschen, die es nötig haben, mehr bekommen als andere oder sogaralles.Immobilien spielen wachsende Rolle, besonders in OstdeutschlandImmobilen werden bei Erbschaften immer bedeutender. Bisher warenlaut der Quirin-Privatbank-Studie Häuser, Grundstücke oder Wohnungenbundesweit in jedem dritten Erbe (34 %) enthalten - besonders häufigin Rheinland-Pfalz (46 %), am seltensten in Sachsen (22 %). Dasdürfte sich künftig ändern: Jeder zweite Befragte, der eine Erbschaftvergeben will, also auch jeder zweite, der eine Erbschaft erwartet,geht davon aus, dass Immobilien zur Erbschaft gehören werden. "Auchin Ostdeutschland ist das so, obwohl es hier bisher viel seltenerImmobilienerbschaften gab als im Westen", weiß Karl Matthäus Schmidt.In der Vergangenheit, so die Erkenntnis der Quirin-Privatbank-Studie,haben bundesweit allerdings nur etwa ein Viertel der Erben diegeerbte Immobilie selbst bezogen.Teilweise große regionale Unterschiede und hoherInformationsbedarfBislang musste im Schnitt jeder siebte Erbe in DeutschlandErbschaftsteuern bezahlen. Im Saarland war das mit 20 % doppelt sohäufig der Fall wie in Sachsen-Anhalt mit nur 11 %. Durch die hoheEigenheimquote im Saarland erwarten die Menschen dort mit Abstandauch am häufigsten, eine Immobilie zu erben. Und tatsächlich habendie Saarländer bundesweit am häufigsten auch vor, eine Immobilie zuvererben. Auseinandersetzungen zwischen Erben gab es am häufigsten inBremen. Mehr als jeder vierte Erbe in der Hansestadt berichtet vonStreitfällen - deutlich mehr als im bundesdeutschen Schnitt (18 %)und doppelt so häufig wie in Berlin oder Sachsen-Anhalt. Knapp dieHälfte aller Deutschen, gleichermaßen in West- wie in Ostdeutschland,fühlt sich beim Thema Erben und Vererben schließlich nichtausreichend informiert. Der größte Beratungsbedarf wird bei denThemen Erbschaftsteuer, Testamente und Beurkundungspflichten gesehen."Sechs von zehn Befragten halten es laut unserer Studie für wichtig,dass Banken sie bei diesem Thema ausführlich informieren undunterstützen", betont Vorstandsvorsitzender Schmidt. Original-Content von: quirin bank AG, übermittelt durch news aktuell