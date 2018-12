Bundeskriminalamt erwartet anhaltende Kokainschwemme in Europa

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Sperrfrist: 28.12.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Nach NDR Informationen geht das Bundeskriminalamt davon aus, dassim Jahr 2018 möglicherweise erneut weltweit eine Rekord-Menge anKokain sichergestellt wird. Bis November lag die konfiszierte Mengebei 608 Tonnen. Das geht aus einer BKA-internen Aufstellung hervor,die dem NDR vorliegt. Im Vorjahr war weltweit die bisherigeRekord-Menge von 632 Tonnen sichergestellt worden. Experten des BKAhalten es für möglich, dass durch Nachmeldungen und weitere Funde dieMenge für 2018 noch über den Vorjahreswert steigt.Damit setzt sich der von Ermittlern seit Jahren beobachtete Trendfort, dass immer größere Mengen des Rauschgifts vor allem ausSüdamerika in die USA, nach Europa und in andere Erdteilegeschmuggelt werden. Deutsche Zoll- und Polizeifahnder sprechenintern von einem "Tsunami aus Südamerika". Christian Hoppe, Leiterder Rauschgiftbekämpfung beim BKA, sagte dem NDR, die Ursache für dieanhaltende Kokainschwemme liege "in erster Linie in den großenProduktionsmengen in Staaten wie Kolumbien, Peru und Bolivien". Zudemwürde Kokain heute effizienter hergestellt, aus einer Ernte lassesich mehr von der Droge gewinnen als noch vor einigen Jahren. Alleinin Deutschland wurden in diesem Jahr nach NDR Informationen etwa fünfTonnen der Droge sichergestellt.Nach Informationen des NDR geht das Zollkriminalamt davon aus,dass die Großhandelspreise für Kokain fallen. Gleichzeitig steigt derReinheitsgrad des Kokains im Straßenverkauf. Der Kokainmarkt inEuropa wird neben deutschen Tätern von Kriminellen aus dem Westbalkanund Marokko beherrscht. Auch die italienische Mafia verdient offenbaran dem Geschäft mit der Droge, wie Sicherstellungen bei RazzienAnfang Dezember zeigten. Allessandro Pirona, Forscher derEuropäischen Beobachtungsstelle für Drogen, warnt vor einerzunehmenden Brutalisierung: "Wir sehen Auftragsmorde undEntführungen, Gewalt gegen Polizisten und Einschüchterungsversuchevon Hafenarbeitern", sagte er dem NDR. Vom BKA heißt es dazu, mankönne nicht ausschließen, dass sich der Kokainhandel auch inDeutschland zunehmend brutalisiere.Pirona ist Autor einer aktuellen Studie, bei der Abwasserprobenauf Kokain-Spuren hin untersucht worden sind. Er und seine Kollegenkonnten dabei in zehn europäischen Städten eine massive Zunahme vonKokain-Abbauprodukten im Vergleich zum Jahr 2015 feststellen. Dieskönnte ein Hinweis darauf sein, dass immer mehr Menschen Kokainkonsumieren. Es sei deshalb dringend notwendig, das Thema besser zuerforschen, so Pirona. Da die Täter immer stärker internationalarbeiten, müssten auch die Strafverfolgungsbehörden entsprechendreagieren, fordert der BKA-Ermittler Christian Hoppe. Es sei höchsteZeit, dem internationalen Netzwerk der Kriminellen "ein Netzwerk derStrafverfolgungsbehörden" entgegenzusetzen, das in EchtzeitInformationen austauschen könne, um im eigenen Land die notwendigenMaßnahmen zu treffen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell