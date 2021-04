Bundeskartellamt erlaubt Übernahme auf dem Chipmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

BONN (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Übernahme des Chipentwicklers Dialog Semiconductor durch den japanischen Wettbewerber Renesas Electronics gegeben.



Es gebe nur in Teilbereichen Überschneidungen bei Halbleitern für die Automobilindustrie, begründete Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag die Freigabe der Übernahme durch die Wettbewerbsbehörde. Die Autohersteller hätten "auch zukünftig ausreichende alternative Beschaffungsquellen".

Dialog Semiconductor mit Firmensitz in London und weltweit 2300 Beschäftigten hat deutsche Wurzeln. In Deutschland sind insgesamt 390 Mitarbeiter beschäftigt, ein Teil davon in Kirchheim unter Teck. In der baden-württembergischen Kommune ist unter anderem die Forschung und Entwicklung angesiedelt.

Renesas ist Spezialist für Chips, die in Autos eingesetzt werden. Die Japaner wollen Dialog für 67,50 Euro pro Aktie kaufen. Das entspricht einer Bewertung von rund 4,9 Milliarden Euro. Dialog bietet bislang vor allem Audio-, Schnelllade- und Bluetooth-Chips für Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte an.

Das Kartellamt verwies darauf, dass seine Freigabe der Übernahme ausschließlich die zu erwartenden Auswirkungen auf den Wettbewerb berücksichtige. Für die Beurteilung anderer rechtlicher Vorgaben, wie etwa denjenigen des Außenwirtschaftsrechts, sei man nicht zuständig.