Bundeskanzlerin besucht DERMALOG (FOTO)

Hannover (ots) -Auf der diesjährigen CeBIT hat Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkelden Hamburger Biometrie-Hersteller DERMALOG besucht. DieBundeskanzlerin kam zusammen mit dem japanischen PremierministerShinzo Abe auf den Messestand von DERMALOG. Japan ist in diesem Jahrdas Partnerland der Messe. Die beiden Regierungschefs konnten sichbei der größten deutschen Biometriefirma selbst davon überzeugen,welche Möglichkeiten die drei wichtigsten Biometrien, nämlichFingerabdruck, Gesicht und Iris heute bieten und wo diese zum Einsatzkommen.Passwörter und PIN-Nummern werden inzwischen zunehmend durchBiometrien ersetzt, zum Beispiel durch den Fingerabdruck. Biometrieist einfach anzuwenden und der Benutzer muss sich keine lästigenPasswörter mehr merken. Der Gründer und Geschäftsführer von DERMALOG,Günther Mull, zeigte den beiden Regierungschefs die neuesten Scannermit "Lebenderkennung", um Überwindungsversuche mit Finger- oderGesichts-Attrappen sicher abzuweisen und damit die biometrischeIdentifikation noch sicherer zu machen.Ferner konnten sich die beiden Besucher einen neuartigenAll-in-One-Scanner ansehen, mit dem sich Fingerabdrücke, Pässe,Tickets und andere Dokumente über dieselbe Scanfläche aufnehmenlassen. Dies ist jetzt erstmals mit dem neuartigen VF1-Scannermöglich. Man braucht also nicht mehr verschiede Geräte - der VF1 kannalles über eine Oberfläche einscannen. Der neuartige Scanner eignetsich für sogenannte eGates und Kiosks an Grenzkontrollstellen, sowiefür Einwohnermeldeämter und Banken, wie auch für den Zugang zuVeranstaltungen oder Stadien. Da die nächste Olympiade in Japanstattfinden wird, zeigte sich auch Premierminister Shinzo Abe sehrdaran interessiert, ebenso wie an den mobilen Biometrie-Geräten vonDERMALOG.Die Bundeskanzlerin begutachtete bei Ihrem Stand-Besuch die ZF1Finger-Scanner von DERMALOG, die in den deutschenEinwohner-Meldeämtern stehen, sowie die DERMALOG LF10Fingerabdruck-Scanner, die seit dem letzten Jahr bei derFlüchtlingsregistrierung zum Einsatz kommen. Ferner ließ sie sich dasneueste DERMALOG ECHTZEIT AFIS zeigen, mit dem innerhalb von 3Sekunden jede Person auch in extrem großen Datenbanken sofortgefunden werden kann.An einem neuen biometrischen Kiosk konnten sich die beidenhochrangigen Besucher ferner davon überzeugen, wie die neueste"Multibiometrie" funktioniert. Diese besteht aus einer Kombinationverschiedener Biometrien, wie Gesicht und Fingerabdruck. Nur wennbeide oder mehrere Biometrien bei einem Vergleich übereinstimmen,wird der Zugang freigegeben. Multibiometrie dient somit zu einerweiteren Erhöhung der Sicherheit.Die biometrischen Systeme von DERMALOG sind "Made in Germany" undkommen inzwischen weltweit bei über 220 nationalen Behörden undBanken in 83 Ländern und zum Einsatz, insbesondere um Betrug undDoppelzahlungen zu verhindern. In den Philippinen werden mitDERMALOG's Biometrie erfolgreich doppelte Wähler verhindert. Auch zurGrenzkontrolle, und zur Pass- und Ausweis-Ausstellung kommen dieSysteme von DERMALOG zum Einsatz, also immer, wenn es darum geht,doppelte und falsche Identitäten zu verhindern.